22 Mayıs 2013’te kahbe bir suikastle şehit edilen Çeçenistan İçkerya Devleti Türkiye Fahri Konsolosu Medet Önlü ağabeyimizi onun için yazmış olduğum bir şiirle rahmetle anıyorum.
Muhsin Yazıcıoğlu ve Medet Önlü gibi isimleri katlederek davalarının önüne geçebileceklerini sanan zavallılara ise bir tek sözüm var; bu dava öyle bir davadır ki sahibi Hazreti Allah’tır! Ölmez bu dava!
“Sana sıkan bana sıktı, kor yüreğim dağladın
Gözlerimden yaş aktı, Medet dedim ağladım...
Çeçenya’da cihadın ayağıydın, koluydun
Türkiye’de Çeçen’in sesiydin, soluğuydun
Moskof yönetiminin değil sen Allah’ın kuluydun
İntikamın almak için silahımı yağladım
Katilin bulamadım, Medet dedim ağladım.
Gendergenoy Medet’tin Abrek gibi yetiştin
Gardaşın Muhsin gibi şehitliğe eriştin
Görmediğin Kafkasya’yı söyle nasıl sevmiştin?
Görmeden sevenlerin kervanına katıldın
İzine basamadım, Medet dedim ağladım.
O nur yüzlü şehide, Cahar’a selam söyle
Bombalarla uğurlanan Zelim’e selam söyle
Dağlardaki mücahit Aslan’a selam söyle
Şamil’in yanına da ulaşır mı selamım?
Alırlar mı acaba? Medet dedim ağladım
Başkanı şehit verdik, sen onun emaneti
Koruyamadık Medet’im ne Reis’i ne seni
Muhsin Başkan olaydı, kim cesaret ederdi?
Anca gözyaşlarıyla toprağınızı suladım
Alperenler kaderidir, Medet dedim ağladım
Yokluğunda ortalık satılık hain doldu
Münafık şerefsizler Kadirov’a it oldu
Bilmez ki alçaklar bize bıraktığın yolu
Emanetini ant olsun şu sırtıma bağladım
Çözemezler benimdir, Medet dedim ağladım
Şehadetti hep ahtı, Cennete kurulmuş tahtı
Şahidiz Ya Rabbi! Samimi kullarındandı
Ehli Sünnet idi Ehli Cihattı
Peygamberim (s.a.v), kollarına şehidimi yolladım
Her yanın nur doldu, Medet dedim ağladım”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.