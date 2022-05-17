22 Mayıs 2013’te kahbe bir suikastle şehit edilen Çeçenistan İçkerya Devleti Türkiye Fahri Konsolosu Medet Önlü ağabeyimizi onun için yazmış olduğum bir şiirle rahmetle anıyorum.

Muhsin Yazıcıoğlu ve Medet Önlü gibi isimleri katlederek davalarının önüne geçebileceklerini sanan zavallılara ise bir tek sözüm var; bu dava öyle bir davadır ki sahibi Hazreti Allah’tır! Ölmez bu dava!

“Sana sıkan bana sıktı, kor yüreğim dağladın

Gözlerimden yaş aktı, Medet dedim ağladım...

Çeçenya’da cihadın ayağıydın, koluydun

Türkiye’de Çeçen’in sesiydin, soluğuydun

Moskof yönetiminin değil sen Allah’ın kuluydun

İntikamın almak için silahımı yağladım

Katilin bulamadım, Medet dedim ağladım.

Gendergenoy Medet’tin Abrek gibi yetiştin

Gardaşın Muhsin gibi şehitliğe eriştin

Görmediğin Kafkasya’yı söyle nasıl sevmiştin?

Görmeden sevenlerin kervanına katıldın

İzine basamadım, Medet dedim ağladım.

O nur yüzlü şehide, Cahar’a selam söyle

Bombalarla uğurlanan Zelim’e selam söyle

Dağlardaki mücahit Aslan’a selam söyle

Şamil’in yanına da ulaşır mı selamım?

Alırlar mı acaba? Medet dedim ağladım

Başkanı şehit verdik, sen onun emaneti

Koruyamadık Medet’im ne Reis’i ne seni

Muhsin Başkan olaydı, kim cesaret ederdi?

Anca gözyaşlarıyla toprağınızı suladım

Alperenler kaderidir, Medet dedim ağladım

Yokluğunda ortalık satılık hain doldu

Münafık şerefsizler Kadirov’a it oldu

Bilmez ki alçaklar bize bıraktığın yolu

Emanetini ant olsun şu sırtıma bağladım

Çözemezler benimdir, Medet dedim ağladım

Şehadetti hep ahtı, Cennete kurulmuş tahtı

Şahidiz Ya Rabbi! Samimi kullarındandı

Ehli Sünnet idi Ehli Cihattı

Peygamberim (s.a.v), kollarına şehidimi yolladım

Her yanın nur doldu, Medet dedim ağladım”