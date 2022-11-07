Mevsimler Yer Mi Değiştirdi?

Mevsimler dört daldan oluştuğunu ilkokuldan bu yana ezberledik. Yazın hava sıcaklıklarının nasıl olacağı, kışın bizi nasıl soğukların bekleyeceği, ilkbaharda nevruz kutlamalarının coşkusunu, sonbaharda ise dökülen yaprakları bilmeyenimiz kalmamıştır.

Eskiden kar yağdı mı kardan tüneller yapılıp geçitler yapılırdı. Yaz geldi mi güneşin tadını yaşa yaşa bitmezdi. Eskinin her şeyi güzel olduğu gibi mevsimleri de güzeldi. Ama şimdi dört adet olan mevsim gitti sadece kış ve yazdan oluşan mevsim geldi. Aylara göre ayrılan mevsimler tamamen bozuldu. Ocakta yağan kar yerini soğuk havaya bıraktı. Kar da aldı başını yurda neredeyse gelmeyecek edasıyla gitti. Toplam bir hafta ile sınırlı kaldı yağan kar. Yaz ise neredeyse bütün bir seneye dağıldı.

Havalar hiç soğumayacakmış gibi her gün yazı yaşadık. Üzerimize ince giyinirken birden hava bozdu koştuk kalın kazakları çekmeye, tam kalın giyinmişken güneş açtı yandık. Havanın ruh haline bir anlam yüklemek artık anlamsızlaştı. Bunların hepsinin sebebi küreselleşen dünya oldu. Küreselleşme bütün dengeyi alt üst etti. Doğayı bile bozan küresel ısınma mevsimleri de yoldan çıkardı. Kasım ayı geldi biz hala dışarıda parklarda oyunlar oynamaya devam ettik. Güneş ağustos sıcağı gibi ısıtmaya devam ediyor. Sanki sonbahar değil de yaza yeni girmiş gibiyiz. Kışlık kıyafetlerin çıksak mı çıkmasak mı diye düşündüğü günlerdeyiz.

Dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın bir diğer zarar verdiği konu ise ekosistemdeki değişimler.

Küresel ısınmanın en tahrip edici ve aynı zamanda tahmin etmesi en zor etkileri dünyadaki canlı ekosistemler üzerindeki etkileridir.

Pek çok ekosistem çok narindir, en ufak bir değişim birçok türü ve onlara bağlı diğer türleri katledebilir. Pek çok ekosistem birbirine bağlıdır; bu yüzden, etkilerin zincirleme yayılması ölçülemez büyüklükte olabilir. Bu bir ormanın yavaş yavaş ölmesi, otlakların ya da tüm mercan resiflerinin yok olması gibi sonuçlar doğurabilir. Pek çok bitki ve hayvan türü iklimdeki değişime ayak uydurmak için ya adapte olacaktır ya da göç edecektir. Ancak uyum sağlayamayan birçoğunun nesli tükenecektir.

Canlı nesli tükenmesi demek de Dünya'nın yok olmasına adım adım yaklaştığı demek. Bu bizler için korkunç bir olay. Umarız bu korkunç manzaralarla yüzleşmeden Dünya eskisi günlerine bir nebze de olsa döner.

