Mücrimin Terbiyesi Tecziyedir!

Bildiğiniz üzere son bir haftadır Türkiye’de gündemden düşmeyen bir sanatçı müsveddesi var; Gülşen… Millete kucak dansı yapıp İmam Hatip camiasına sapıklık ithamında bulunan bu kadın, kamuoyunun tepkisi sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi sizlere bu meseleye bağlı olarak muhtemelen hiç duymadığınız bir oluşumdan bahsedeceğim.
1900'lerin başında Think Tank adında bir kurum yapılanmaya başlıyor. Think Tank ‘Düşünce Kuruluşu’ demek. Bu oluşumlar dünyanın bütün ülkelerinde ofisler açarlar ve o ülkeye dair politik, sosyal, toplumsal araştırmalar yaparlar. Amaç o toplumun psikolojik, sosyolojik, politik ve inanç kavramlarının çok net fotoğrafını çekmektir. Neden? Çünkü kitleler sanıldığı gibi silah ve para ile değil, akıl ile yönetilir. Kitleleri çok iyi tanırsan onların hassas ve zayıf noktalarını bilir, her türlü manipülasyona açık hale getirirsin. Ve bu bağlamda iki zıt kutup (tez-antitez) oluşturur, halkı birbirine kırdırırsın. Komünizmin karşısına kapitalizmi dikersin. Sağ parti ile sol parti taraftarlarını karşı karşıya getirirsin. Gelenekselcileri modernistlerle, seküler kesimi dindarlarla, iktidarı muhalefetle çatıştırırsın. Sonrasında basın-medya aracılığıyla ünlü olmasını sağladığın popüler kişileri, siyasileri ve diğer pek çok kanalı kullanarak halkı kutuplaştırır ve birbirine düşman hâle getirirsin. Arkasında şer güçleri barındıran oluşumların nihai hedefi budur. Sağ-sol hadiselerinde kardeşi kardeşe öldürten de bunlardır, bugün Gülşen ve türevlerine nasıl konuşması gerektiğini söyleyende… Zira gayeleri halkı sürekli kin ve nefret noktasında sabit tutmaktır. Bu oluşumlar kendi oluşturdukları gündemle kitleleri oyalarken, perde arkasında çok daha derin ve büyük saldırılar yaparlar. Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik konumunu düşününce de ülkemizdeki çalışmaların ne denli önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz.
Şimdi gelelim Gülşen meselesine… İmam Hatip camiasına tahkir edici ithamlarda bulunarak Müslüman kesimin ayaklanmasına ve seküler kesimin savunma pozisyonuna geçmesi sağlandı. Haber kanallarında günlerce Gülşen konuşuldu, toplum birbirine girdi. Ancak ne mutlu ki Müslüman halk eskiden olduğu gibi aşağılık kompleksine bürünerek sessiz kalmadı ve bu ahlâk yobazlarına karşı gereken cevabı gerek sosyal medyada gerekse basın açıklamalarıyla verdi. Lâkin unutmayalım ki bizim savaşımız piyonlarla değil, global güçler iledir. Mücadelemizi kuklalarla değil kuklacılarla vereceğiz. Düşmanımızı klavye tuşlarıyla değil, aksiyonumuzla zayıflatacağız. Bunun için medyayı da ele geçireceğiz, sanatçıyı da biz yetiştireceğiz. Şunu belirtmeliyiz ki bedenini teşhir etmekten başka mahareti(!) olmayan müfterilerin terbiyesi tecziye ile olur. Ve bilinsin ki haddini aşanların varacağı hudut sahne değil, zindandır.
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