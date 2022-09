Nedir bu Elizabeth sevgisi

Birleşik krallığın en uzun tahtta oturanı kraliçe ikinci Elizabeth’in vefat haberi sadece krallığı bağlar, iki gün sonra da unutulur diye düşünmüştüm. Ama çok acı bir tabloyla karşılaştım. Zulmüyle nam salmış ve her kıtada sömürgeleri bulunan eli kanlı bir imparatorluğun, bir asra yaklaşan zalim kraliçesini Türkiye’de üzüntüyle ananlar ve hatta kendi adına yas günü ilan edenler oldu. Bakıyorum da bu Elizabeth sevdalıları her zaman için demokrasiyi savunan kişiler içinden çıktı her ne hikmetse. En ufak hukuksuzlukta naralar patlatan, güya; yeşili, doğayı, koruyan hümanist kimliğe bürünmüş insanlar. Peki ne bu tezatlık? Onlardan biri Elizabeth öldüğünde yas tutarken neden hem demokrasiyi savunup hem de monarşik ve asırlar öncesinde kamış bayat bir sisteme hayranlık duyuyoruz diye kendine sormuyor. Neden bu hümanist insanlar kanlı elması krallığa sembol yapmış bu zalimlere hayran oluyor. Görüyoruz; birçok yazar, sanatçı –sözde- , şarkıcı, oyuncu bu ihtiyar kadının ardından gözyaşı döküyor. Yazık! Çok yazık…

Tek nefeste Afrika sömürgesi

1880-1900 yılları arasında Britanya, Mısır, Sudan, Kenya, Uganda, Güney Afrika, Gambiya, Sierra Leone, Kuzeybatı Somali, Zimbabve, Zambiya, Botsvana, Nijerya, Gana ve Malavi olarak bilinen toprakların kontrolünü ele geçirdi veya işgal etti. Bu, İngilizlerin bir kerede Afrika halkının %30'unu yönettiği anlamına geliyordu.

Britanya sembolü: Kanlı elmas

Kraliçe Elizabeth, 'Afrika'nın Büyük Yıldızı' olarak bilinen 530 karatlık ve 400 milyon dolar değerindeki dünyanın en büyük pırlantasının sahibi. İngilizler, onlara dostluğun ve barışın sembolü olarak verildiğini iddia etse de, 1905'te sömürgecilik döneminde Güney Afrika'dan çalındı

Prenses Diana: Anlamsız hayranlık

Elizabeth’in gelini lady diana 1997 yılında şüpheli trafik kazasında öldüğünde ilk paragrafta aktardığımdan çok çok daha fazla sansasyon oluşturmuştu. Haliyle bir tarafta 100 yaşındaki mezarı belli kraliçe diğer tarafta ömrünün baharında aldatılmış, ihanete uğramış Galler prensi. Gelmek istediğim nokta gayet açık; o zamanlarda büyük bir sevgi seli var imiş kanlı imparatorluğun prensesi öldü diye çiçekten dağ yapmışlar. Neden? Bu anlamsız hayranlığın sebebi ne? Biz Türkleri ne bağlar? Bizim cihana hükmetmiş Osmanlımız var. Daha başka neye hayran ola ki insan… Tabi bu sözlerim cumhuriyeti, demokrasiyi savunup iş İngilizler olunca monarşik yapıya sevdalananlar için. Benzer bir durumla yakın zamanda ABD seçimleri sırasında karşılaşmıştık. Bizim şu bazı Türkler kendi üstüne vazifeymiş gibi bidon mı trump mı kavgasına tutuşmuşlardı. Yahu okyanus ötesindeki devletin görünürde seçilen başkanı bizi ne ilgilendirir bre. Onları trump, bidon mı yönetiyor? Veya gerçekten seçilen başkanın gerçekten başkanlık iradesi var diyelim, o mu iyi bu mu iyi diye tartışmak bize ne getirecek. Hangisi gelirse gelsin zulmü yönetmeye devam etmeyecek mi? İşte bu tür saçmalıklardan uzaklaşmamız lazım. Dün bidon seçildiğinde alkışlamakla, Elizabeth öldü diye üzülmek aynı şeydir ve hiçbir Türk insanına yakışmaz.