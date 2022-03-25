Oruç Tutmak

Oruç bir şeyden uzak durmak bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anlamında gelen oruç ibadetinin değişik biçimlerle de olsa hemen hemen bütün din ve kültürlerde var olduğu görülmektedir. Bazılarına göre belirli bir süre yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durma, bazılarına göre perhiz yapma belirli yiyecekleri yememe diğer bazılarına göre de sukut etme gibi şekillerde yerine getirilir.

Tövbe maksadı ile oruç tutanlar olduğu gibi kefaret arınma ve matem amacı ile oruç tutanlar bulunmaktadır. Kuranı Kerimde geçmiş ümmetlere de orucun farz kılındığı haber verilerek orucun vazgeçilmez kadim bir ibadet olduğuna işaret edilmiştir. İslam tarihinde Hz Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruç aşura orucudur.

Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Müslümanlar da ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı, Medine yıllarında Hz Peygamber ve ashabı oruç ibadetini bu şekilde yerine getirirken ramazan orucunu emreden ilk ayetler inmiştir. Ey İman edenler Allaha karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı, oruç sayılı günlerdedir sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutar.

Oruca gücü yetmeyenlere ise bir yoksul doyumu fidye verir, bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Hz Peygamber ramazan orucu dışında da ashabını bazı günlerde oruç tutmaya teşvik etmiştir. Bu şekilde orucun sabır, paylaşma, ibadet ikliminden istifade fırsatı doğmuştur. Allah Resulü Pazartesi ve Perşembe günlerinde de orucu tutmayı tavsiye etmiştir, Allah Resulü bazı faziletli zaman dilimlerini oruçlu geçirmeyi tavsiye ettiği gibi bazı günlerde oruç tutmayı yasaklamıştır.

Oruç tutulamayacağı belirtilen günlerden biri ramazan bayramının birinci günü diğeri de kurban bayramı günleridir.

Ayrıca Allah Resulünün sadece Cuma günlerinde oruç tutulmamasından da hoşlanmadığı da rivayet edilmiştir.

Görüldüğü üzere Yüce Allah rahmeti ile müminleri oruca yavaş yavaş alıştırmıştır. Böylece ramazan orucu da nihai şeklini vermiştir. Yüce Allah bu ayda cehennem kapılarını kapatıp şeytanları zincire vurarak atılmış rahmet adımlarına her sene bir yenisini eklemektedir. Sadece oruç tutanların girebilecekleri Reyyan kapısı oruçluları beklemektedir. Biz mümin kulları da cennetin Reyyan kapısından girebilmeyi Cenabı Allah tüm Müslümanlara nasip eylesin. Hayırlı sağlıklı ramazanlar geçirebilmek dileği ile.