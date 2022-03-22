Şeyhzade Ahmet Efendi ve Şehit Muhsin Yazıcıoğlu

Bu yazımızda sizlere 90’lı yıllarda, Şeyhzade Ahmet Efendi ile Şehit Muhsin Yazıcıoğlu arasında geçen önemli bir hadiseyi aktaracağız.

Yozgat’ın manevi büyüklerinden rahmetli Şeyhzade Ahmet Efendi Hazretleri (k.s) ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Neredeyse koma hâli diye tabir edebileceğimiz bir hâldeydi. Ziyarete gelenler mübareğin bu hâlinden dolayı ziyaretini gerçekleştirmeden geri dönüyorlardı.

Birkaç kişiye ise mübareğin oğlu tarafından izin verilmiş, baygın hâlde olan Ahmet Efendi’nin elinden öpme ruhsatı verilmişti. Bu birkaç kişinin içerisinde Muhsin Başkan da vardı. Önden gidenler Ahmet Efendi’nin (k.s) elini öptüğünde Ahmet Efendi (k.s) uyandı ve elini öpenlere hayır dua etti.

Sıra Muhsin Başkana gelmişti. Muhsin Başkan, mübareğin elini öptükten sonra adab üzere geri çekilecekken Ahmet Efendi o hasta hâliyle, Muhsin Başkanı bileğinden yakaladı ve çekti.

Şeyhzade Ahmet Efendi (k.s): “Ben de senin elini öpeceğim.”

Muhsin Başkan: “Efendim estağfurullah, biz sizin elinizi, ayağınızı öpmeye, hayır duanızı almaya geldik.”

Şeyhzade Ahmet Efendi (k.s): “Evladım, ŞEHİTLERİN eli öpülür.” der. Muhsin Başkan var gücüyle elini çekmeye çalışsa da Şeyhzade Ahmet Efendi (k.s) üç kere Muhsin Başkanın elini çeker öper ve her defasında da “Evladım, ŞEHİTLERİN eli öpülür.” der.

Bu hadiseyi görenler, olayın mahiyetini anlayamadılar. “Muhsin, şehitlik sevabına denk bir sevap işlemiş olsa gerek.” diye düşündüler.

Olayın mahiyeti 25 Mart 2009’da Muhsin Başkan şehit düştüğünde anlaşılacaktı...

Şeyhzade Ahmet Efendi (k.s) nasıl olur da daha 90’lı yıllarda Muhsin Başkanın şehit olacağını bilmişti?

Üstelik Ahmet Efendi’nin (k.s) kendisi 2002’de Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Yani Muhsin Başkanın şehadetini dünya gözüyle göremedi ama anlaşılan o dur ki gönül gözüyle gördü.

İşte o velilerdir ki nice hikmet Hak Teala tarafından onlara verilir. İşte Muhsin Başkan da o velilerin kıymetini bilenlerdendi.

Rabbim bizleri de velilerin kıymetini bilenlerden eylesin. Hayattayken evliyaullah’tan faydalanmayı nasib etsin.

Bu vesileyle Yozgatlı Şeyhzade Ahmet Efendi Hazretleri (k.s) ve Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu Başkana rahmet olsun. Aziz ruhlarına el-Fatiha...