Gazeteciye Değer

Ankara’da yaklaşık 8 yıldır gazetecilik yapıyorum.

Binlerce habere ve çok sayıda köşe yazısında imzam var. Sahada görev yapan bir muhabir olarak kentteki eksiklikleri, sorunları, talepleri gündeme yetirmeye; vatandaşın sesi olmaya gayret gösterdim ve hala göstermeye de devam ediyorum.

Gündeme getirdiğim çok sayıda haberim büyük yankı uyandırdı; yıllardır çözülmeyen sorunlar benim ve meslektaşlarımın haberinin ardından çözülüverdi.

Fikri takibe her zaman büyük önem verdim. “Haberi yapayım, sonrasında ne olursa olsun beni ilgilendirmez” gafletine hiç düşmedim. Halkın çıkarlarını her zaman öncelik saydım.

İnandığım yoldan asla geri dönmedim.

Gazetecilik onun için zor bir meslek. Fedakar değilsen, aldığın dua ve teşekkürün sende değeri yoksa, çözümcü olmak istemiyorsan, maddi kaygıların daha ağır basıyorsa, vatandaşın sesine kulak veremiyorsan gazeteci olamazsın.

Allah’a çok şükür ilkelerimizden ödün vermeden bu mesleği onur ve gururla yapmaya çalışıyoruz.

Özellikle maddi konular bizi zorlasa da ayakta kalarak bu mesleği icra etmeye çabalıyoruz.

Aldığımız dua ve teşekkür en büyük motivasyonumuz oluyor bu meslekte.

Meslek hayatım boyunca 3 kez ödüle layık görüldüm. Son ödülümü ise Medya Ankara tarafından düzenlenen ‘Başkente Değer Ödülleri’ töreninde aldım. Sağ olsunlar beni 'Ankara'ya Hizmet Ödülü'ne layık görmüşler. Ece Pirim hanımefendinin sunuculuğunu yaptığı programda ödülümüzü News Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Amine Mirzayova’nın elinden aldık.

Bu ödülü şahsıma layık gören Medya Ankara Haber Portalı’nın Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat’a, Haber Koordinatörü Erdem Yeşer’e ve ekibine teşekkürü bir borç bilirim.

Medya Ankara, son aylarda Türkiye gündemini belirleyen önemli haberlere imza attı.

Onlara da bu köşeden tebriklerimi iletiyorum.

Zorlu ve meşakkatli meslek hayatım boyunca hakkın ve doğrunun yanında yer almaya gayret göstereceğim.