  • BIST 2.510,14
  • Altın 1010.593
  • Dolar 17.2666
  • Euro 17.974
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C

Son kalenin burcundan 2. baskısı çıktı!

» »
Alperen Aydın

Tükenen 1.Baskının ardından 2. baskıyı bekleyen değerli okuyucularımıza müjdemizi verelim. Son Kalenin

Burcundan kitabımın 2. baskısı yenilenen kapağı ile çıktı! 

Kıymetli okurlarıma teşekkür ediyor, 2. baskının hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden diliyorum.

Bu yolda desteklerini gönülden hissettiğim tüm dava kardeşlerime, dostlarıma, reislerime ve büyüklerime ayrıca teşekkür etmeyi kendime borç bilirim.

2. baskıyı, internette Kitapyurdu sitesinden alabilirsiniz.

İnstagram üzerinden @sonkaleninburcundan sayfasında İMZALI olarak da alabilirsiniz.
------------------------------------
‘’Burcu burcu İslâm kokan güllerimizi kopardılar bizden; gül yüzleri gülerek şehit oldu hepsi. İslâm'a, vatana ve Bayrağa zarar gelmesin diye kendilerini feda ettiler.

Sahabenin mezarları dümdüz şimdi, Kâbe ise dağ boylu kulelere esir. Aksa'nın gözyaşları bağrımızı delerken, Doğu Türkistan'ın çığlıkları gitmiyor kulaklarımızdan.

Zalimlerin yaptıkları yetmemiş gibi şimdi ruhumuza kastediyorlar. Güllerimizi kopardıkları topraklarımızda dikenlerini bırakıp devam ediyorlar. 

Reformist kafalar ‘’Kur-an’ın ayetleri değişmeli.’’ diyor mesela.

Selefiler tekfirleriyle cirit atıyor. 

Şia zihniyeti ise ‘’Ümmet kardeşliği’’ diye kabul görüyor. 

LGBT-İ insan hakları, tesettür ise başörtüsünden ibaretmiş de haberimiz yokmuş. 

Fuhşiyat, sapkınlık modernlikmiş. Ne de yobaz adamlarmışız biz yahu, üstelik de faşistmişiz… 

Fikrimize çatanların etkisi altına aldığı genç neslin buzlanmış hissiyatı, elbet Türk İslâm Ülküsünün sıcaklığıyla çözülecek. 

Muhsin Başkanın deyişiyle “Önümüzdeki çağ Türk çağı olacak, yükselen en gür seda İslam'ın sedası olacaktır."                                                                                                                                                                
Biz, son kalenin burcundan ehli sünnet güller yetişsin diye, küfrün dikenlerini yolmak için geliyoruz.’’

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti