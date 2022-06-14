Son kalenin burcundan 2. baskısı çıktı!

Tükenen 1.Baskının ardından 2. baskıyı bekleyen değerli okuyucularımıza müjdemizi verelim. Son Kalenin

Burcundan kitabımın 2. baskısı yenilenen kapağı ile çıktı!

Kıymetli okurlarıma teşekkür ediyor, 2. baskının hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden diliyorum.

Bu yolda desteklerini gönülden hissettiğim tüm dava kardeşlerime, dostlarıma, reislerime ve büyüklerime ayrıca teşekkür etmeyi kendime borç bilirim.

2. baskıyı, internette Kitapyurdu sitesinden alabilirsiniz.

İnstagram üzerinden @sonkaleninburcundan sayfasında İMZALI olarak da alabilirsiniz.

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‘’Burcu burcu İslâm kokan güllerimizi kopardılar bizden; gül yüzleri gülerek şehit oldu hepsi. İslâm'a, vatana ve Bayrağa zarar gelmesin diye kendilerini feda ettiler.

Sahabenin mezarları dümdüz şimdi, Kâbe ise dağ boylu kulelere esir. Aksa'nın gözyaşları bağrımızı delerken, Doğu Türkistan'ın çığlıkları gitmiyor kulaklarımızdan.

Zalimlerin yaptıkları yetmemiş gibi şimdi ruhumuza kastediyorlar. Güllerimizi kopardıkları topraklarımızda dikenlerini bırakıp devam ediyorlar.

Reformist kafalar ‘’Kur-an’ın ayetleri değişmeli.’’ diyor mesela.

Selefiler tekfirleriyle cirit atıyor.

Şia zihniyeti ise ‘’Ümmet kardeşliği’’ diye kabul görüyor.

LGBT-İ insan hakları, tesettür ise başörtüsünden ibaretmiş de haberimiz yokmuş.

Fuhşiyat, sapkınlık modernlikmiş. Ne de yobaz adamlarmışız biz yahu, üstelik de faşistmişiz…

Fikrimize çatanların etkisi altına aldığı genç neslin buzlanmış hissiyatı, elbet Türk İslâm Ülküsünün sıcaklığıyla çözülecek.

Muhsin Başkanın deyişiyle “Önümüzdeki çağ Türk çağı olacak, yükselen en gür seda İslam'ın sedası olacaktır."

Biz, son kalenin burcundan ehli sünnet güller yetişsin diye, küfrün dikenlerini yolmak için geliyoruz.’’