Engelsiz toplum

Bu haftaki yazımda Dünya Engelliler Günü dolayısıyla toplumumuzdaki engellerden bahsedeceğim. Öncelikle bugün vesilesiyle dünyada ve ülkemizde engelli hak ve sorunlarının fark edilmesi ile engelli bireylerin erişilebilirlik konusunda yaşadığı sorunların çözülmesini temenni ediyorum.

1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada engelli bireylere karşı farkındalık oluşması, engelli bireylerin haklarının eşitlik içerisinde sağlanması ve topluma kazandırılması amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kabul edilmiştir. Engellilik, sağlık durumlarındaki problemlerden dolayı normal yaşamın gerekliliklerine uyamama olarak tanımlanabilir.

Günümüzde dünyada bir milyardan fazla insanın bir çeşit engel yaşadığı ve bu oranın %15’ten yüksek olduğu biliniyor. Ülkemizde de nüfusumuzun %12’den fazlasının bir çeşit engeli bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sayılar ve oranlar gün geçtikçe artıyor. Bu sebeple hem içimizdeki hem toplumumuzdaki engellere karşı farkındalık oluşturmalı ve bu engellere destek olmalıyız. Çünkü günümüzde engel durumuna bakılmaksızın birçok eşitsizlik varken bir de üstüne engellilik faktörü girince toplum daha da eşitsizliğe sürükleniyor. Bu durum sadece sağlık açısından da değil eşitsizlik eğitim gibi toplumun tüm kurumlarında nüksediyor. Bu durumun bir sebebi de toplumumuzda engellere bir engel de bizim olmamız.

Bir toplumun değerini ölçmek isterseniz o toplumun engellilere verdiği değere ve sağladığı kolaylıklara bakın. Çünkü toplumun değerini arttıran şey toplumun tüm bireyleri içine alarak kucaklamasıdır. Buradan hareketle sanatta, eğitimde, siyasette, iş dünyasında, sporda yani hayatımızın ve toplumumuzun tüm alanlarında engelli bireylerin verdiği mücadeleleri ve yakaladıkları başarıları görebilirsiniz. Engelli bireylerin bu mücadelelerinde bizim yapmamız gerek ise onlara engel değil destek olmaktır. Engelli bireylerin yaşamlarına saygı duymalı ve mücadelelerine, inançlarına sergilediğimiz davranışlarla destek vermeliyiz.

Hepimiz günün birinde engelli olabiliriz çünkü yaşayan her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Bunun bilincinde yaşarsak eğer zaten engelli bireylerle empati kurabilir ve yaşamlarında onlara kolaylık sağlayabiliriz. Engelli bireylerin sorunlarını savunmak, hak mücadelelerine destek vermek ve problemlere kalıcı çözümler üretmek tüm toplumun görevidir.

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle toplum olarak engel değil destek olmalıyız. Tüm dünyadaki engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılmasını, hem kişisel hem de toplumsal sorunların ortadan kalkmasını, engelli bireylerin kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin arttırılmasını son olarak da toplum tarafından asla dışlanmayıp her türlü alanda ve konuda desteklenmesini temenni ediyorum. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyanın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.

