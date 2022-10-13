Milli Parklar Uygulaması Güncellenmeli

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vere Milli Parklar ve Tabiat Parkları ile ilgili sorun ve çözümlerden bahsedeceğim.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde; 48 adet Milli Park ve 262 Tabiat Parkı bulunmaktadır. Üstelik bunları tek liste ve harita üzerinde görüntüleyebileceğiniz bir mobil uygulama da bulunmaktadır. Aynı uygulama internet ortamında web sitesi olarak da açılmaktadır. Söz konusu uygulama “Milli Parklar” olarak biliniyor, uygulama sahibi ise; Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yazılmış.

Ama ne hikmetse “güncelleme” ve “yenileme” gibi herhangi bir aktifliği yok. Yıllar öncesinden kalma duyurular, güncellenmeyen fotoğraf galerileri, güncel olmayan ziyaret saatleri ve ücretler ile ilgili daha çok yanlışlıklar var.

Bu konuda bir iyileştirme yapılmalı. Bakın bugün girin Twitter veya diğer sosyal medya uygulamalarına, arama kısmına “Milli Parklar ya da Tabiat Parkları” yazın, çıkan görsellerde ya göle balık bırakmışlar, ya doğaya kuş bırakmışlar. Bu gibi durumlar çok güzel ve çok mutluluk verici.

Ama birazda içeride olan işlere önem vermenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Orman yangınları, orman yangınları diye bağırmaktan sesimizin kısıldığı dönemlerde; pek çok ormanlık alanımızı kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz.

Milli Parklar Ve Tabiat Parkları gibi korunma altında olan bölgelerin daha güvenli ve daha korunaklı hale gelmesinden yanayım. Ama işe ilk olarak; insanların güvenip doğru bilgilere sahiptir diye giriş yaparak inceleme de bulundukları Milli Parklar mobil uygulamasını yenilemek ve güncellemek ile başlayalım.

Bunu neden düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanlar kamp veya piknik yapmak istediklerinde giriyorlar Milli Parklar uygulamasına, kendilerine bir Milli Park veya Tabiat Parkı seçiyorlar. Ama uygulamada yer alan bilgiler güncel olmayınca, gittiklerinde mağdur oluyorlar. Ya ben kamp yapılmayan Milli Park web adresinde, “kamp” ibaresi gördüm.

Yani bu konuda büyük bir iyileştirme gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu konuyu yazmamın gereği, ormanlara değer verdiğimizi gösteriyorsak, işe zeminden başlamamız gerektiği için kaleme alıyorum.

iOS veya Android üzerinde uygulamalar ekranına giriş yapın ve arama kısmına Milli Parklar yazın, son 6 aylık veya 1 yıllık yorumları inceleyin. Hemen, hemen hepsinde aynı sorun var. Yani; “uygulama çalışmıyor, bilgiler doğru değil ve uygulama kaç haftadır” kapalı tarzında.

Üstelik ben bu sorunu Cimer’e sorduğumda ise uygulamanın güncellenmiş ve zenginleştirilmiş halinin Ekotaban uygulaması üzerinde yapıldığı ve kullanıcılara açık halde olduğu ifade edildi.

Milli Parklar gibi köklü ve dinamik bilgilere sahip uygulamanın güncellenmeyip, Ekotaban adıyla yeni bir uygulama piyasaya sunuluyor bunu anlamak güç. Yine de sonuç olarak yapılan işte emek olduğundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’nı tebrik ederim.

Ama insanları bilgisiz ve araştırmasız bırakmamak adına; Milli Parklar uygulaması girişine, Ekotaban yönlendirmesi yapılması daha doğru olacaktır. İnsanlar Milli Parklar uygulaması yorumlarında şikayetlerinde, bine bin katıyorlar. Bu konuda buradan Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, Milli Parklar uygulamasının da, Ekotaban uygulaması gibi son derece dinamik yazılım ile güzelleştirilmesi ve ziyaretçilere sunulmasını talep ediyorum.

Umarım güzel bir çalışma ile Milli Parklar uygulamasını yeniden kullanımda görmek sevindirici olacaktır.

