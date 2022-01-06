Tam 5 yıl oldu… Gazete İlk Sayfa ailesine katılışımın beşinci yılı. 5 Ocak 2017 tarihinde yazdığım ilk yazım, bugün tarihte anı olarak yerini aldı. Birkaç yazı yazar bırakırım diye hiçbir zaman düşünmediğim ailemize; maddi ve manevi tüm desteği vermekten geri durmayacağımı, tekrar tekrar ifade ediyorum.

Osman Akdoğan ağabeyimin öncülük ettiği bu kutlu davada her zaman yerimi almaya hazırım. Bir Kırşehir memleketlisi, bir Ankara vatandaşı olarak; bozkırın doğruluğunu, dürüstlüğünü ve şeffaflığını bırakmayacağımın altını çizmek isterim.

19 yaşında iken bünyesine katıldığım gazetemizin, bugün 24 yaşına gelmiş belki de yaşı en küçük yazarıyım. Gazete bünyesinde görev alan veya her anlamda desteği olmuş büyüklerimizden öğreneceğim çok bilgi var.

19 yaşında iken; ne iş yapacağım, askerliğim ne olacak, kariyer planlamamı nasıl yapacağım gibi sorular ile meşgul olmuştum. Bugün geldiğim noktada; işimi elime alıp, askerliğimi yerine getirip, evlenip aile kurma yolunda büyük adımlar attım.

Yüce Rabbim herkesin hayalini gerçekleştirsin inşallah. Gazetemiz ile beraber sadece 5 yıl değil, inşallah 50 yıl devam ederiz. Ankara’nın ve Ankara’da yaşayan vatandaşlarımızın dile getirilecek sorunları, çözüme kavuşması gereken talepleri ve istekleri var. Gazete İlk Sayfa ailesi olarak, Ankara’ya, şahsımızdan daha çok sahip çıkacağımızı ve sahip çıkmaya çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu vesile ile; tüm Gazete İlk Sayfa okuyucularına sevgilerimi iletirim. Nice 5 yıllarda anılarımızı depreştirmek dileğiyle, saygı ve sevgiyle kalın…