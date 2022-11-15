Pazar günü Taksim’de meydana gelen patlama hepimizi derinden üzdü. İkindi saatlerinde meydana gelen patlamada 6 kişinin vefat ettiği ve birçok yaralımızın olduğu bilgisi Pazar gecesi itibariyle geldi.

Vefat edenler içerisinde bir baba ve küçük kızı da var. Acıklı hikayeler, yarım kalan hayatlar...

Vahşetin yaşandığı alanda bombanın etkisiyle devrilmiş bir bebek arabası fotoğrafı yayıldı.

El kadar çocukların, masum insanların kanını dökmek bu kadar kolay mı?

Vefat eden kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Teröre ve terörizme lanet olsun. Bu alçak saldırıyı planlayanların en yakın zamanda bulunup hesap vermeleri en büyük temennimiz.

Terör ve yardakçıları ise Türkiye’yi bu vahşetlere asla alıştıramayacaklarını bilsinler.

Türk milleti ve Türk devleti güçlüdür. Adi hesaplarınız, bu milleti ve devleti aciz düşüremez.

Türkiye’nin bombaların sürekli patladığı, terörizmin yayıldığı coğrafyalara dönüştürülmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz!

Terör ve yardakçılarına karşı kin ve intikam duygumuz daima diridir! Kahbe girişimlerinin bedelleri misliyle ödetilecektir.