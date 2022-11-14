Telefon Kullanımının Yanlışlıkları

İnsanlar var olduklarından bu yana hep bir iletişim kurma eğiliminde olmuşlardır. İletişim kurmak yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Haberleşmenin yaşamımızdaki değeri anlatmakla bitmez sanırım. Telefon hayatımıza girdiğinden bu yana onu ne denli doğru kullanıldığı da apayrı bir konu. Haberleşme amacından tamamen sıyrıldı desek yeri var. Cep telefonunu icat ederken Martin Cooper sanırım günümüzdeki gibi kullanılmasını istemezdi. Çünkü onu icat ederkem bilemiyoruz ne tür zorluklar ile baş etti. Bir eşyayı var etmek kolay olmasa gerek. Ama onu kötü niyetle kullanmak oldukça basit. Ne zaman her eve girdi cep telefonu işte o zaman bütün ahlaksızlıklar, çirkinlikler, kötülükler de ev ahalinden biri konumuna geldi. Çünkü yapılan tüm yanlışlar normal diye lanse edildi. Çekirdekten yetişme çocuklarımızın eline biberondan sonra telefonlar tutuşturuldu. Ne izlediklerine bakmadan, nasıl bilinçaltlarına etki ettiklerini önemsemeden açıldı önlerine videolar. Sözde çocuk kanallarından(!). Ne kadar rahatladık çocuk yazısını görünce. O yazmasaydı asla vermezdik çünkü çocuklarımıza telefonları.

Küçüğünden büyüğüne, cahilinden bilgilisine her kesim çocuk yetiştirmede telefonu kurtarıcı olarak gördü. Oysa o çocukları nasıl bir kötü bilinçaltına hapsettiklerinden habersizlerdi. Nasıl insan dışı bir nesil yetiştirdiklerini bilmiyorlar. Şimdi görüyoruz ki lise çağındaki bir genç kızın evden kaçması, kocaya kaçması yada sağlığa zararlı madde kullanmasının altında telefondan tanışılan kişiler yatmakta. Olan ailelere oluyor. E ne oldu küçükken ellerine telefon tutuşturduğunuz çocuklarınız evlerden kocaya kaçınca zorunuza mı gitti. Bunun alt yapısını sizler yaptınız. Sussun diye ellerine verdiğiniz telefonlarla kendi başınızı yaktınız. Ha diyorsunuzdur bundan önce de telefon vardı şimdi mi icat edildi sanki diye?

Evet, doğru. Vardı. Ama şimdiki kadar sosyal medya denen illet bu kadar aktif değildi. Gençlerin üstünde bu kadar etkin değildi. Şimdi yaşanan olaylar da genç kesimde çok olduğu için onların altında yine sizler suçlusunuz. Telefonlar doğru kullanıldığı sürece verilmeli. Aksine bir kullanım yada çocuk için zararlı bir içerik görüldüğü an ona göre hareket edilmeli. Herkes kendi çocuğundan sorumlu. Kimse başkasının çocuğunun yaptığı yanlışın sorumlusu olamaz. Anne baba olmak evlatlarının her adımlarını kontrol etmek değil midir. İpin ucunu salan bir aileden gelen çocuktan büyük beklentiler beklenilmemeli.

Her şey ailede başlar. Aile toplumun yapıtaşı diye ilkokuldan beri ezberletilen tanımı doğru tanımlamak ve uygulamak lazım. Nesillerimizin daha güzel günler gördüğü, sosyal medyanın çocuklarının üzerinden elini çektiği, daha saygılı, ahlaklı ve yanlışların normalleştirilmediği bir dünya diliyorum.

