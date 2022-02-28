Türk'ün Gururu TURKOVAC 

Türkiye olarak bir başarıya daha adım atmanın gururunu yaşıyoruz. Turkovac Aşısı.

Biliyoruz ki Covid 3 yıldır ülkemizde kendine yurt edinmekte. Diğer milletler bu konuda ilaçlar ve iğneler geliştirmiş ve tüm Dünya'ya bu aşı ve ilaçları sunmuştu. Türkiye olarak bizde bu aşılardan yararlanmış virüsü bir nebze de olsa etkisini hafif atlatma konusunda yol kat etmiştik. Şimdilerde ise diğer ülkelerin aşısından ziyade kendi aşımızı yapmanın gururunu taşımaktayız. Bu büyük bir başarı. Bu kadar kısa bir sürede yapılan aşımız Türk milleti için bulunmaz bir nimet. Diğer ülkelerin aşıları hakkında aklımızda kalan şüpheler Turkovac ile tamamen silinecek. İçindeki maddelerin ne olduğunu bilsek de başka bir devletin aşısına güven duymak o kadar kolay değil. Ama kendi milletinden çıkan bir aşının insan sağlığı açısından da aşıya yaklaşımlar açısından da güven verdiği aşikar.

Türk milleti bu zamana kadar bilimi, sağlık sektörü, eğitim, iş, sanayi derken pek çok alanda ileri yollar kat etmiş. Gelişen bir ülke olmakla kalmayıp yaptığı her dalda başarılar sağlamıştır. Bundan sonra da bu yolda daha fazla adım atacağından kimsenin şüphesi yok.

Dünya'yı kasıp kavuran Covid belasını hemen hemen tüm ülkeler yaşadı diyebiliriz. Her ülke kendince önlemler alma yoluna gitti. Ama ilk zamandan şimdiki zaman kıyaslanırsa çok yol aldık. Bu yol alma olumlu yönde oldu. Sağlık sektörümüzün gelişmişliği, hastane hizmetlerinin başarısı, doktorlarımızın gece gündüz demeden çalışması bizim başarı adımlarını koşarak geçmemizi sağladı. Bunun en güzel örneği de ölüm sayılarının azalıp, iyileşen hasta sayılarının artmasıydı. Üstüne birde yerli aşımız olan Turkovac eklenince örnek alınan ülke olmamız kaçınılmaz oldu. Aşımızın 800 bin dozun piyasaya sürüldüğü ve hafta ilerledikçe 2-2,5 milyon doza kadar çıkacağı müjdesini verdi Sayın Fahreddin Koca. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlar için de ilaç dağıtım çalışmaları başlandı. Bunlar yadsınamaz ve hafife alınacak başarılar değil. İlk günden bugüne canlarını başlarına katan sağlık çalışanlarımıza bu konuda ne desek ne yapsak az. Onlar sayesinde virüsün bugün etkisini azalttık. Ölüm oranlarını azalttık.

Hastaneye yatış oranlarının azalması da bir diğer başarımız. İlk günlerde yoğun bakım ünitelerinin doluluğundan söz edilirken şimdi evde bu virüsü atlatmak artık gündemde. Turkovac aşısının da gelmesiyle bu virüsü atlatacağımız günlerimiz yakındır. Bu konuda hizmet veren bütün çalışanlara bu konuda minnetlerimizi sunmak yeterli olmasa da iyi ki varlar. Türkün gücü yine her zamanki gibi başarılarla anılmakta ve güçlenmekte.

Sağlık dolu günler geçirmeniz dileğiyle.