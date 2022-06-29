Yerli çözümler

Dünya pandemi ile sarsılmıştır. Tesirleri, moral, ekonomi, ölümlerin getirdiği çöküntüler. İnsanların çaresizliğinden kapanma ile can derdine düşerken oynananları, dünyaya verilmek istenen yapılanma gayretinden sonra dünyada ekonomik krizler gıda tedarikleri tedbir ve tedarik öndedir.

Büyük devletlerde görülmeyen gıdada rafların boşalması tedarikteki zorluklar gıdayı birinci sıraya getirdi. Gıdada bölgesinde büyük bir görevi yapan Ukrayna Rusya ile savaşa girmesi ile;

- Göç konuları dünyanın çözüm üretmek istediği adil ve insani yaklaşımlar olmadığından Avrupa, iki yüzlülüğü bir defa daha Suriye’den Afrika’da, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerden gelen göçmenler kamplarda hayvan muamelesi yapılarak ölüme terk edilirken Ukraynalı göçmenlere farklı davranılmıştır.

Kapanma ile yiyecek içecek tedariki, ekonominin yavaşlaması, göç meselesini gündeme daha büyük olarak ortaya çıkardı. Denizlerde öldürülen botları patlatılarak, yok edilmek için ikiyüzlü davranışlar. Mazlum, sömürülen ülkeler kendilerini sömürenleri gündeme getirdi.

Başta Afrika olmak üzere açlık ve susuzluktan ölümlerin büyümesi ile milyonlarca göçmenin açlıktan ölmemek, yaşamak, yok olmamak için göçmen yürüyüşü uluslararası sorunları daha da artırabilir.

Gıda, göç açlık hastalıklar terör gibi önemli sorunları ikinci plana düşürmek, gündem değiştirmek için Rusya – Ukrayna savaşına ilaveten Suriye başta olmak üzere Türkiye’nin terör sorunu varken şimdi de Yunanistan’ı adalarda silahlandıran güçler yeni bir saha ile büyük sorunları kapatıp sömürü hakimiyet alanlarını genişletip, gözü başka tarafa çekmektedirler. Görünüşte bu Yunanistan – Türkiye sorunu gibi gösterilirken aslında Yunanistan’ın beynelmilel güçlerin oyununun bir parçası olduklarını bile bile oyunu oynamaktadırlar.

Türkiye’nin Rusya Ukrayna savaşı başta dünyadaki problemlerde barışçıl ve adil çözümleri mazlum, milletlerine ümit kapısı olurken Türkiye’yi yoran terörden sonra Yunanistan üzerinden adalar sorunları ile yavaşlatmak, diz çöktürmek istemektedirler. Eski Türkiye olmadığını öğrenmeye başlıyorlar. Mesela Rusya – Ukrayna savaşında iki ülke arasında barış görüşmelerinde savaşan ülkelerin her ikisi de ülkemizi alkışlamaktadırlar.

İçeride başta hayat pahalılığı, savunma, gıdaların yeterli olması için teşvikleri artırırken halkın sıkıntılarını çözme gayretleri elektriğe, doğalgaza, yardımda bulunması vs. ekonomik alanı milletin rahatlaması açısından çok yönlü çalışmalar devam etmektedir.

Muhalefetin bu sıkıntıları huzura, çözüme ulaştırma yönünde projeler üretmesi yerine, dünyadaki ekonomik sıkıntıların devamı olan mücadelede çözüm önerileri yapmalarına en çok ihtiyaç olduğu günümüzde, bu durumu siyasi malzeme yapılması partileri bilmem ama halkımızı üzmektedir.

Tonlarca sebze meyvenin çöpe atılmasından, ekonominin önündeki engelleri kaldırmaya çalışılırken, etrafımızda oynanan oyunları aşmaya çalışırken bu ve bunun gibi milli meselelerde iktidarı, muhalefeti halkın huzuru, ekonomik rahata ulaşması, barış ve kardeşliğin ülkeye hakim olması ortak sorunlar olup hep birlikte çarelerde bir ve beraber olmalıyız. Halkımız da ülkemizin geleceği için bir ve beraber halktan yana hakça çözümlere önder olmalarını bekliyor.

Bölünmek, parçalanmak heveslerine iktidar muhalefet el birliği ile çözümler üretip halkın takdirini ve duasını almaya talip olmalıdırlar.