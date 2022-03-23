Yerli Milli Eğitim

Türkiye’nin her köşesine teknolojisiyle imkanlarıyla öğretmenlerimizle evlatlarımızı bugünce ve geleceğe hazırlayan okullarımız. Devletin hiçbir ihtiyaçtan çekinmediği bir ağ gibi Türkiye’yi saran 6 yaşıyla başlayan bir fidan gibi yetişmesini istediğimiz kurumlarımız okullarımız, çocuklarımız.

Bina olarak, öğretmen olarak, idareci olarak, araç gereç olarak bütün, imkanlarının esirgenmediği okullarımız.

Böylesiyle yavrularımızı ilgilendiren, bizi heyecanlandıran, yaşlandığımızda bile hatıralarını anlatmaktan bıkmadığımız, herkesin bir veya daha fazla arkadaşını yıllarca koruduğu, geriye baktığımızda zaman zaman gittiğimizde, gördüğümüzde heyecanlandığımız okullarımız.

Birbirimize anlata anlata bitiremediğimiz en önemli göz bebeğimiz okullarımız. Milli Eğitim kurumlarımız.

Devlet okulları, özel okullar bir eksikliği var deme yerine Türkiye’nin en kalabalık idareci ve öğretmen istihdam eden, atamalarını yapan, her yıl eş veya normal şartlarla personel hareketlerini tayinlerini başarıyla yürüten milli eğitim bakanlığı okullarımız.

Yetmiş yıldır kendimle başlayan evlatlarımızla devam eden torunlarımla bugün izlediğimiz okullarımız.

Eskiden ilkokul ve ortaokuldan iş yeri güçlü olanlar çocuklarını bu okullara gönderir sonra da piyasayı kavradıktan sonra da babasının yanına gelir, geleceğin patronuna hazırlanır.

Bir kısmı da çocuğunun resmi bir kurumda çalışmasını istiyorsa devlette çalışacağı bir donanımla eğitimi yapar bir devlet kurumuna girer.

Bir de olması gereken geleceğin ilim insanının hazırlanacağı yuvalar. Bunun içinde bu okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığımızda personel özlükleri vs. işleri yapmaya ilaveten en önemli dünya ile yarışan ilim insanlarının eğitildiği eğitime ağırlık vermeliyiz. Eğitim belki de artık birinci sırayı alması gerekiyor.

Yerli, milli, özgüvenli, öğrendiğini hayatına uygulayacak eğitildiği eğitimi yeniden masaya yatırmalıyız. Muasır medeni dünya standartlarında değil onun üzerine bir şeyler koyan ilimde buluşta her alanda ülkesinde ve dünyada en iyi bilgilerle donatılmış eğitim sistemimizi hazırlamalıyız.

Geçmişiyle gurur duyan, dünyanın herhangi bir yerini model seçen değil kendi kültürünü, ilmini bilgisini almış dünyaya modeller, icatlar, eserler koyan hayatımızı özgüvenimizi artıran kendimize aldığımız eğitimin üzerine ilaveler koyan süper bugünün geleceğin ilimde, idarede, sanatta vesselam her alanda yetişmiş liderleri yetiştiren eğiten milli eğitimi yeniden hazırlamalıyız.

Halkını küçümseyen, kültürünü değerleri ile alay eden başka dünyalara özenen değil halkına hizmet için eğitilen bugününü iyi anlayan, geleceği hazırlayan yeniden kurulan dünyanın liderleri mimarlarını yetiştirecek şekilde yerli milli evrensel kültürlerle kendi değerlerini onun üstüne koyan topyekun ülkesini geleceği lider ülke olmaya hazırlamaya göre donanımlı en az üç dil bilen ilim aydınlarımız yetiştirecek eğitim sistemimizi zenginleştirip bir yerleri taklit eden değil, örnek alınan lider evlatlarımızı geleceğe hazırlamalıyız.

Yabancı hayranı değil, hepsinden önde lider örnek nesil yetiştiren yerli milli ülkesine değerlerine bağlı örnek nesil yetiştiren eğitim.