Doğaya İhtiyacımız Var

Yoğun geçen çalışma hayatıma birkaç günde olsa mola vermek adına ufak bir tatil planı yaptım. Hem Ankara’dan uzaklaşmamak hem de şehrimizde olan güzellikleri keşfetmek adına rotamı Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine çevirdim.

Termal Otel tatili olarak planladığım tatilim, enfes bir orman manzarasına sahip ve Kızılcahamam ormanlarının soğuk havasını iliklerime kadar hissetmeme yardımcı oluyor. Şuan bu yazı yayınlandığında tatilimin son gününü yaşıyor olacağım ama yaşadığım deneyimi ömrüm boyunca unutmayacağım.

Kızılcahamam’da orman içerisinde doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık aktivitesi yaptığım da anladım ki, bizim gerçekten doğaya ihtiyacımız var. Çünkü doğa, tüm güzelliği ve şeffaflığı ile harika bir güzelliğe sahip.

Orman içerisinde yürürken, belirli başlı yerlerde gördüğüm plastik şişeleri, çeşitli markaların ambalajlarını ve sigara izmaritlerini topladım. Bu manzara beni biraz üzdü ve eğitimsiz “doğa sevmeyen” kişiliklere güzel bir eğitim verilmesi konusunu düşüncelerimde birkaç sefer tekrarladım.

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşıyorum. Kızılcahamam’a aşağı yukarı 1 saat uzaklıkta. Ama bu doğa güzelliğini yakından keşfetmediğim için kendime kızıyorum. Bir yanda ben kendime kızarken, bir yandan da doğaya zarar veren arkadaşların düşüncesini merak ediyorum.

Tatil planlarımıza; deniz, orman, havuz, şelale, göl, baraj ve nice bölgeleri eklerken. Neden doğaya sahip çıkmıyoruz anlamıyorum. Ama şunu belirtmem gerekiyor. Ankara’da da olsanız, başka şehirlerde de olsanız. Mutlaka bir orman havası alın. Gerçekten insanın; doğaya sığınmaya ihtiyacı var. Keşke imkanlarım yeterli olsada birkaç gün değil bir ömür ormanın içerisinde yaşamaya mahkum kalsam… Doğamızı koruyalım, kirletenleri uyaralım…