Zammı Mansur Yavaş’a Yıkmaya Çalışanlar

Ankara’da EGO ücretlerine zam yapılması sonrasında resmen kıyamet koptu. Sanki sadece zam Ankara’da yapılıyormuş gibi cepheler alındı ve basına haberler sürüldü. Bunu en çok Mansur Yavaş’ı çekemeyen ve Ankara halkını ciddiye almayan medya sahipleri yaptı.

Elektrik fiyatlarına, gaz fiyatlarına, su fiyatlarına, yiyecek fiyatlarına, giyecek fiyatlarına hemen hemen A’dan Z’ye tüm kalemlere zam yapıldı. Ama Mansur Yavaş’ın EGO fiyatlarına zam yapması Türkiye’de yapılan tek zam haberiymiş gibi ana gündem maddesi oldu ve Mansur Yavaş zam yaptı denildi. EGO Genel Müdürlüğü’nün tüm kazancı, kasaya akan her kuruş para sanki Mansur Yavaş’ın cebine gidiyormuş gibi algı yaratılmaya başlandı.

Vatandaş elektrik ve market fiyatlarını eleştirince de hain ilan edildi ve yere göğe konulamaz oldu. Herkes gerçekleri görüyor iken, doğrulardan kaçmak için neden sebep arıyorlar bilmiyorum.

Bugün medya haberlerine baktığımda, Amerika’da veya Almanya’da yaşanan zam haberlerine tepki gösteren Avrupa bizi kıskanıyor odağıyla hareket eden medya sahipleri, Türkiye’de yapılan hiçbir zamma odaklanmayıp, Mansur Yavaş’ın EGO’ya “mecburen” yapmak zorunda kaldığı zammı eleştirir olmuş.

Aynı medya sahiplerinin, Ankara’da Mansur Yavaş yerine bir başka Belediye Başkanı olması durumunda zam haberlerine ne tepki vereceğini merak ediyorum. Tarihler 2022’yi değil de daha ileri yılları gösterdiğinde umarım hayatta olurum.

Çünkü, halâ Mansur Yavaş’ın Belediye Başkanı olarak koltuğunda oturduğunu görmeyi çok istiyorum. Eğer olur da Mansur Yavaş yerini, kendi izinden giden cesur başkanlara devretmiş olur ise bununla da gurur duyarım. Particilik bir yana vatandaş olarak hizmetlerinden faydalandığım bir Başkan, sadece benim değil tüm Ankaralı vatandaşlarımızın Başkanıdır. EGO fiyatlarına yapılan zam da, market ve köprü fiyatlarına yapılan zam kadar doğaldır…

Ha bu arada LPG’ye yeni zam gelmiş…