Türkiye' de başlayıp hızla Dünya'ya yayılan yangınlar gündemimizi kendine çekti. Koronavirüsü gölgede bıraktı orman yangınları. Hala devam eden yangınlar Dünya'daki ülkelere de yayıldı. Türkiye 15 günlük bir çabayla söndürme işlemleriyle cebelleşirken, söndürülen yerlerin tekrar alevlenmesi çalışanlarımızı ciddi anlamda yordu. Termik santrallere kadar yükselen alevler ciddi anlamda bizleri korkuttu. Türkiye den sonra Dünya'nın pek çok yerinde de orman yangınları haberleri gelince dolayısıyla akıllara; Dünya ateş çağı'na mı giriyor sorusu geldi.

Bu konuda bilim adamlarının düşünceleri gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Bakacak olursak:

Birçok ülkede yaşanan yangınların ardından, ABD’li Profesör Stephen Pyne'ın "Dünya Ateş Çağı'na giriyor" iddiası, bir kez daha gündeme geldi. Yangın tarihi uzmanına göre dünya, yeni dönemde uzun süren ve söndürülemeyen yangınların sayısı artacak.

33 kitabı bulunan Pyne, bu dönemde yangınların sayısının artacağı ve kolay söndürülemeyeceği görüşünde. Arizona Üniversitesi onursal profesörü Stephen Pyne, bu durumun en büyük sorumlusunu da 'insan' olarak gösteriyor.

Pyne, son yayımladığı makalesinde, insanoğlunun iklim değişikliğini hızlandırdığını, kurduğu enerji hatları ve fosil yakıtlarla da yangınları tetiklediğini kaydetti.

"İnsanlık dünyayı yangınlarla şekillendiriyor, ekoloji çoktan değişti" dedi. Yangınların artarak devam edeceğini, yeryüzündeki değişim tamamlanmadan da sona ermeyeceğini ifade etti.

Pyne: Yangınları artık hava şartları değişmeden durdurmak zor

Prof. Pyne, Akdeniz'de insanların binlerce yıldır böylesi büyük yangınlar yaşamadığını hatırlattı. Ve son dönemde yaşanan yangınlarla ilgili mücadele yöntemlerini sıraladı.

Pyne, Ateş Çağı adını verdiği bu dönemde yangınla mücadelede geleneksel yöntemlerin incelenmesi, arazi ve ormanlarla ilgili uzun dönemli planlama yapılması, yangının yerleşim yeri ve tarım alanlarından uzaklaştırılması için yöntem geliştirilmesi, alevlerin belli bir hat üzerinde ilerlemesine izin verilmesini öneriyor.

Prof. Pyne'a göre, yanan veya yanmaya müsait alanlarda, bir mozaik oluşturacak şekilde farklı türlerde ağaç dikilmesi de alevlerin etkisini azaltabilir.

Prof. Pyne'nin zamanında söylediği sözler şimdi bize doğruluk payının yüksek olduğunu göstermekte. Önceden yapılan izlenimler geleceğe yön vermekte. Bunun en güzel örneği bu olsa gerek. Bu yangınlarla başa çıkmayı öğrenmeli ve gerekli ne varsa yapılmalı. Hava şartlarının etkisi büyük olmasına karşın insanın da yapacağı önlemler mutlaka olmalı. Rüzğarın yönü, nemin fazlalaşması gibi faktörler ciddi oranda orman yangınlarının sürdürülebilirliğini artırmakta. Bunun örneklerini görmüş ve tanık olmuş bulunmaktayız. Bunun da üstesinden geleceğimiz konusundaki inancımız tam olmakla beraber bu acı günleri tekrar yaşamamak ümidiyle.