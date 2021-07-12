Pandemide Kiloya Takılanlar

Geçen yıl koronavirüsü atlatacak kadar şanslı olsanız da olmasanız da, küresel pandemi beyninizden cildinize kadar vücudunuza zarar veriyor olabilir.

Vücudunuz, pandeminin hayatımızı değiştirdiği birçok yönden büyük ya da küçük etkiler yaşıyor olabilir - ister düzenli olarak ölümcül virüse yakalanma korkusundan, ister beklenmedik bir şekilde sevdiklerinizi kaybetmekten, sosyal izolasyondan, iş kayıplarından ve mali zorluklardan, ister sonsuz saatlerce evden yakınlaştırmadan olsun veya karşılaşılan diğer zorluklar.

Mart ayında ülke karantinaya alındığında, işlerini evden yapabilen insanlar hızla evden çalışma düzenlemelerine geçti. Bu, insanları bir ev ofisi kurmaya zorladı ve bazıları için mutfak masası en uygun yer gibi görünüyordu. Ancak orada kaldıysanız, buzdolabının ve kilerin yanında oturmak, yiyeceklere kolayca erişebileceğiniz ve çalışırken akılsızca atıştırabileceğiniz anlamına gelir. Araştırmalar dikkati dağınık yemenin ya da yemek yerken dikkat etmemenin insanların daha fazla yemesine neden olduğunu gösteriyor.

Evden çalışırken ve evde eğitim görüyorsanız ve spor salonuna geri dönmeye tam olarak hazır değilseniz, bırakın egzersiz alışkanlığını, akıl sağlığınızı korumak bile zor olabilir. Egzersizi gününüze sığdırabilseniz bile (sizin için daha fazla güç!), daha fazla evde olmanız karantinadan önceki kadar hareket etmediğiniz anlamına gelir. İş gününüz boyunca yaptığınız tüm küçük şeyler toplanır - otoparka yürüyüşler, mola sırasında ekstra adımlar, öğle yemeği sırasındaki ayak işleri vb.

Ipsos’un Şubat sonunda yaptığı araştırmada vatandaşların Salgın Başından Bu Yana Ortalama Kilosu 3,26 Kg Artmış. Kilo Alan Bireylerin Aldığı Ortalama Kilo İse 6,6 Kg.

İyi haber şu ki, bu günlerde daha fazla insan evden yemek yapıyor. Kötü haber, günde üç büyük öğün hazırlamak, kalori alımınıza katkıda bulunuyor olabilir. Pandemiden önce, hareket halinde bir yaşam tarzı, hızlı bir kahvaltı ve öğle yemeğine uyum sağlamak anlamına geliyordu. Eskiden en büyük öğününüz akşam yemeğiydi ve kendinizi aç hissettiğinizde ara sıra atıştırırdınız. Şimdi üç öğün yemek pişiriyor ve daha fazla atıştırıyorsanız, bu daha fazla kalori demektir. Çoğu insan gibiyseniz, stresi azaltmak için tatlılar veya alkol gibi rahatlatıcı yiyeceklere de yöneliyor olabilirsiniz

Normalleşme dönemine katıldığımıza göre atlattığımız bunca sıkıntının elbette bir tedavisi olmalı.

Egzersiz, devam eden her şey varken bir öncelik gibi gelmeyebilir, ancak faydaları çok büyük. Stresi azaltır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir.Kaygı ve depresyon belirtilerini azaltır. Gününüze sığdırabileceğiniz herhangi bir fiziksel aktivite (beş dakikalık bir yürüyüş bile) kilonuzu kontrol altında tutmanıza ve ruh halinizi aydınlatmanıza yardımcı olacaktır



