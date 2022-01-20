Alem-i Metaverse

Yirmi sene önce başlayan teknolojik gelişmelere biz daha yeni yeni sahip olmuş ve ayak uydurmuşken, bilgi ve iletişim dünyasına çağ atlatacak olan büyük bir adım atıldı; metaverse. Yeni internet olacağı söylenen bu sanal-gerçeklik alemine benim gibi biraz geri kalmış ve az çok neler oluyor, öğrenmek isteyenler varsa buyurunuz.

Aslında bu gelişme pek yeni olmamakla beraber şimdilerde bayağı popülaritesi artmış olması hasebiyle insanların dikkatini cezbeden, ama pek hakim olmadığı bir konu. Kelime iki parça halinde meta (öte), verse(evren) sözcüklerinden meydana geliyor. İnsanlığın doyumsuzluğu; hep yeni bir evren, yaşam alanı arayışı ile birleşti ve tabir-i caizse sanal ortamda hayat buldu. Bu evrenötesi ortam hakkında cüzî miktarda bilgilenmek gerekirse; online bir dünya oluşturulup, reelde neler yapıyorsak orada yaşamak denebilir. Çeşitli uygulamalar vasıtasıyla; o uygulamaların oluşturduğu dünyanın içinde arsa alabilir, seyahate çıkabilir, iş görüşmesi yapabilir, oyun oynayabilir hatta ticaretle uğraşabilirsiniz. Hologram buluşmalar, toplantılar, etkinlikler, randevular gibi zahmetli sayılabilecek işlerinizi evinizde oturduğunuz yerden uygulamaya girerek kendi avatarınız ile yapabilmenize olanak sağlıyor.

Örneğin şuan çılgınlar gibi arsa alım satımı yapılıyor. OVR adlı platform bu işe bayağı kafa yormuş ve gerçek dünya haritasını 1.6 trilyon parsele bölüp satışlar yapıyor. Bu arsalar hemen her gün hatta saat başı değerlenirken, ülkemizin haritada daha çok turistik yerlerine olan ilgi çok yüksek ve buralar çoktan satılmış durumda. Hatta durum ülkemiz insanı açısından yeni bir tosuncuk olayına dönüşmesi ihtimaliyle korkutucu bir hal aldı. Çünkü OVR platformunda satılan yirmi binden fazla arsanın yarısı Türkler tarafından alındı. Bize yakın sayı iki bin alımla ispanyanın. Ülkemizde alınan arsalardan en büyük pasta dilimi tabii ki İstanbul'a ait. Geriye kalan bölgeler de; Antalya, İzmir, Muğla gibi bacasız sanayiimizi oluşturan şehirler oldu.

Platformlar anlaşmalı coin'lerle çalışıyor. Şuan en popüler coin olarak etherium göze çarpıyor. Mesela decentraland adlı platformda al-sat işlemi yaptığımızda, elimizdeki para metaverse parası yani mana olarak kabul ediliyor. Bu para etherium aracılığıyla kullanılabilir hale geliyor. Mana adlı sanal para ise borsada dolardan daha değerli durumda. Kasım ayının son çeyreğinde 5.5 dolara denk gelen mana, güncel olarak 2.90 seviyelerinde.

İnternet, son 25 yılda dünyamızı akıl almaz derecede değiştirmişti. Şimdi sanal gerçeklikle beraber hayatta neler yapabiliyorsak aynen yapabileceğimiz, hayal gücümüzle sınırlı ama sonu olmayan bir alem meydana getirildi. Bu gelişmeler insanlıktan neler götürür veya bize neler getirir kestirebilen yok. Belki sadece tuvalete giden, yemek yiyen ve uyuyan bir insan modeli olsun istiyorlar. Mark Zuckerberg, bu projenin en büyük yatırımcısı olduğunu açıkladığı günden beri metaverse alemi büyük bir üne kavuştu. Bu zamana kadar tabir-i caizse organımız haline gelmiş uygulamaları hayatımıza sokarak pek hayırlı bir iş yapmış gibi durmayan zuck, bakalım bundan sonra ne çoraplar örecek başımıza. Sonumuz hayrolsun.