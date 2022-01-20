Geç Kaldık Günaydın

Çağımız teknoloji çağı. Elektrikli arabalar, mekanik tesisler, dokunmatiğin çok daha ötesinde telefonlar ve sanal gerçeklik bileşenleri… Hepsinin toplamı, bizim “cayma bedeli” ücretimiz. Bunu neden diyorum? Çünkü geç kaldık.

Gerçekten geç kaldık. Bir de bunu müjde diye duyurduk. Hem de nereden? Resmi Gazete’den…

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, internet cayma bedeline yönelik yapılan çalışmayı, 2022 yılının ilk ayında ve ilk ayının ilk günlerinde son dakika diye duyurdu. Hem de sabahın erken saatlerinde.. Bundan daha ötesi sanırım elektrikli mutfak robotu falan filan…

Uzay Ajansı ve uzaya fırlatılan uydular falan derken geldik internet cayma bedeli ücretine. Ülkemizde Tüketici Hakem Heyeti diye bir gerçek var. Ama kim hakkını alıyor, kim alamıyor bilinmez. Çünkü kullanıcı odaklı satışa sunulan “internet paketleri” hep firma kayırmak odaklı.

İnternetin yavaş, hop artır hızını devam et. İnternet hızın yavaş, hop çekil ver cayma bedelini… Eee burada kullanıcı ne kazandı? “Ya abi internet tek “el” olmuş” söylemleri vb. şeyler…

Gelelim asıl konuya;

18 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” içeriğine göre; yeni bir karar alındı.

Söz konusu karara göre; kullandığınız internet paketinin hızı, size sunulan internet hızından düşük ise “cayma” bedeli adı altında herhangi bir ücret ödemesi yapmadan internet paketinizi iptal edebiliyorsunuz. Ama burada kumanda kimin elinde? Elbette yine kurumun…

Hatta Resmi Gazete’de öyle bir detay var ki; o detay da diyor ki;

“Kurum tarafından belirlenecek Adrese Dayalı İnternet Hız Ölçümlerine ilişkin düzenlemelerde tespit edilen kriterlerin sağlanamaması halinde; abone tarafından cihazın kalan bedeli hariç herhangi bir cayma bedeli ödenmeksizin taahhütlü abonelik feshedilebilir.”

Ben burdan şunu anlıyorum;

+ Alo alivelinet mi?

-Evet buyurun.

+Benim internet hızım, bana sunulan internet hızından düşük iptal etmek istiyorum.

-Tabi kontrol sağlayalım.

+ Evet bekliyorum.

-Beyefendi ben baktım ama biz size 50 mbps vermişiz. Ama binanıza kadar gelen kutudan biz sorumlu değiliz. İyi günler…

Yani kısaca yine kurum eline düştük yine kurum eline düştük. Kullanıcı odaklı diye düşünülen bu uygulama Resmi adı üzerinde “Resmi Gazete’de” yayımlanmasıyla beraber yine sınıfta kaldı. Hem de modem parası hariç diyor. O ayrıntıyı unutmayın.. Bu devirde modem alınmazdı zaten. Verin iadeyi gitsin.

Sözüm onlara, hiçbir telekom şirketinin kurallara uygun olarak hizmet verdiğini düşünmüyorum. Ama bu geç kalınmış bir başarı için de ilgili bürokratları kutluyorum. Birkaç twitter paylaşımı ile müjde diye sunulan Resmi Gazete metni, kullanıcı deneyiminde yine sınıfta kaldı.

Birkaç ay sonra söz konusu “cayma bedeli” hakkında biraz piyasa araştırması yapıp tekrar bu konuyu ele aldığımda. Ben zaten demiştim demek istiyorum… Çünkü gerçekleri gün yüzüne çıkarmayı gerçekten istiyorum. 2022 yılının ilk günlerinde metaverse deneyimi yaşamak var iken, “alo mehmet cayma bedelini kaldırcaklarmış kanka hızı düşük göster” demek gerçekten çok saçma… Kısacası yine geç kaldık günaydın…