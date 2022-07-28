Ankapark Böyle Olmasaydı

Ankapark ile ilgili klasik bilgileri verme gereği duymuyorum. Yok şu yaptırdı, yok bu kadar borcu var falan filan bunları yeterince gördük, duyduk ve okuduk. Bu yüzden daha çok Wonderland Eurasia yani Ankapark ile ilgili keşkelerimi dile getireceğim.

Ankapark hakkında tüm bilgilerin yer aldığı wiki sayfalarına girdiğinizde, keşke dememek için kendinizi zor tutabilirsiniz. Aslında plan ve proje var ama plan ve proje yönetiminde sorun olduğu için Ankapark’ın elde kaldığını düşünüyorum.

Bir de vatandaşlarımız Ankapark arazisi ile ilgili olarak, Atatürk Orman Çiftliği idi burası, keşke o arazi böyle bir hal almasaydı falan tarzında cümle kuruyorlar. Keşke bu cümlenin kurulmasını bu günlere nasip olmasaydı da arazi yine Atatürk Orman Çiftliği olarak kalsaydı.

Ama bir konudan eminim ve hiç şaşmaz bu, Ankapark açılmış olsaydı, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinden eleştiri yapan kişiler ev ilanlarına “Ankapark’a olan uzaklığını bahane ederek fiyat artışı yapabilirlerdi. Çünkü burası Türkiye. Burada herşey olur ve herşey beklenir. Bu konuda da yarası olan gocunabilir.

Tabi Ankapark olmayınca bu düşüncelerin de elde kaldığını düşünüyorum. Bir de Ankara’nın gündemi niye böyle konular ile meşgul ediliyor anlamış değilim. Bir dönem demirkafes vardı, şimdi Ankapark falan filan.

Yani bi Başkent olarak neden yerimizde durup, kent adına verim sağlayacak projeler ve vatandaş ferahına etki edecek gerçekler ile yüzleşemiyoruz anlamış değilim. Elbette Ankapark yapılmadığı veya battığı için sevinmiyorum. Ama yani kardeşim Ankapark’ı işletecek şirketin hiç mi borcunu sormadınız ya?

Wiki sayfasında ne yazıyor? “İşletmeci şirketin borçlarından dolayı Eylül 2019'da parkta haciz işlemi gerçekleştirildi” Yani bu duruma gelene kadar, bir Allah’ın kulu gelip de; kardeşim sen bu parkı kiraladın ve işleteceksin ama borcun harcın var mı diye kim veya kimler neden sormamış, anlamak güç.

Yıllık 50 Milyon liraya yakın bir gelir elde edileceği iddia edilen Ankapark, bu şekilde dillere destan olacaksa, hiç olmasın daha iyi. Şimdi tekrar başa sardık. Oturduk hep beraber Ankapark’ın ne olacağını düşünüyoruz.Umarım Ankara halkı için hayırlısı neyse o olsun…

