Solucan delikleri var mı?

Solucan deliklerini kısaca uzay zamandaki farklı noktaları birbirine bağlayan kurgusal bir yapı olarak tanımlayabiliriz.

Solucan delikleri ilk olarak 1916 yılında Ludwig Flamm tarafından ileri sürülmüştür. Flamm, Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi denklemlerini elden geçirirken, beyaz delik adını verdiği, kara deliklerin tam tersi özellikteki bir gök cisminin teorik olarak mümkün olabileceğini fark etmiştir. Bir beyaz delik ile bir kara delik arasında bir köprü kurulabileceğini düşünmüştür.

NEDEN SOLUCAN DELİKLERİ ARIYORUZ?

Evrendeki en yüksek hız bilindiği üzere ışık hızıdır. Ancak ışık hızı bile evrenin tamamına yolculuk yapmak için yeterli değildir. Evrenimizde olası bir solucan deliği bulmamız evrenin bir noktasından diğer noktasına kestirme yol bulduğumuz anlamına gelmektedir. Varsayımlara göre solucan delikleri, uzayı bükerek iki farklı nokta arasında kestirme yollar oluşturan yapılardır. Bir solucan deliğinin bir tünele/boğaza bağlı en az iki ağzı vardır. Solucan deliğinden geçilebilirse, diğer ağıza ulaşılarak uzayda yolculuk yapılabilir.

Solucan deliğini kavramak için, uzayı iki boyutlu bir düzlem gibi düşünebiliriz. Solucan deliği, bu düzlem üzerinde yalnızca birer delik gibi gözükecektir. Halbuki 2 boyutlu düzlemin altında, 3 boyutlu bir silindir köprü olarak yer almaktadır. Bu tünelin ucu, 2 boyutlu varsayılmış uzay üzerinde herhangi bir noktada bir delik görünümünde ortaya çıkacaktır. Gerçek bir solucan deliği, bu anlatıma benzer olabilir.

BASİT BİR ÖRNEK

Basit bir örnek vermek gerekirse, kağıt üzerinde birbirine uzak iki nokta işaretleyin. Daha sonra kağıdınızı, işaretlediğiniz iki nokta üst üste gelecek şekilde katlayın. İki nokta arası mesafeyi kağıdın açık halinde giderseniz herhangi bir tünelden yararlanmamış olursunuz. Fakat, noktaların üst üste geldiği kısım iki nokta arası oluşmuş bir tüneldir. Eğer bu tünelden geçilebilirse , uzayda size çok uzak olan bir noktaya kısa ve pratik şekilde ulaşmış olursunuz. Örnekte bahsedilen tünel, solucan deliğidir.

Günümüzde solucan deliklerini kurgusal bir yapı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz çünkü henüz keşfedilmiş bir solucan deliği bulunmuyor...