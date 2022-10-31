Belediyelerin tarım desteği

Bu yıl Ankara’ da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hemen hemen bütün belediyeler çiftçiye destek olmak ve tarımsal üretimi artırmak adına tohum dağıtımı yapıyor. Belediyeler tarafından dağıtılan tohumlar çiftçinin yüzünü güldürürken Ankara’nın köylerinde yeniden tarımsal üretimin artması hedefleniyor. Tarih öncesi devirlerden bu güne hep tarımın anayurdu olan Anadolu, başta buğday olmak üzere birçok tarım ürününde ata tohumlarıyla birlikte öncülük yapıyor.

Dünya genelinde yaşanan pandemi ve ekonomik krizler bir kez daha tarımsal üretimin önemini bizlere gösterdi. Bir ülkenin ürettiği tarımsal ürünlerin kalitesi o ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımlarından birisidir. Türkiye tarihine bakıldığında verimli Anadolu topraklarıyla bir tarım ülkesi olarak nitelendirilen bir ülke olduğu görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi tarımsal aletler ile çiftçinin uyum sağlaması ve artan tarımsal verimlilik bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlarla zarar görmüş ve üretilen ürünlerin kalitesini düşürmüş görünüyor.

Hayvancılık ve tarımsal ürün çeşitliliğinin giderek azaldığı günümüzde belediyelerin çiftçiye yaptığı tarımsal destek çalışmaları gün geçtikçe önem kazanıyor. Dünya da pek çok ülke sektörün daha güçlü bir şekilde muhafaza edilmesi adına tarımın önemini fark ederek gerekli yatırımları yaparken tohum güvenirliği adına da çalışmalar da bulunuyor. Ülkeler tarımsal üretimin bir boyutu olarak gördükleri verimli ve sürdürülebilir gıda güvenliği hususunu desteklemektedir. Başta Tarım Bakanlığı’nın ve belediyelerin çiftçiye verdiği destek üretimi sağlarken aslında ülkenin gıda güvenliğini de sağlıyor.

Gün geçtikçe önemi artan tarımsal üretime başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerin Ankaralı çiftçiye verdiği destek çiftçinin yüzünü güldürüyor. Belediyelerin verdiği destek ile üretim artarken hem üretici mutlu oluyor hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor. Ekonomiye verdiği değerin yanı sıra tarımsal üretimle ülke gıda güvenliği sağlanırken tarımda dışarıya bağımlılığında önüne geçilmiş olunuyor.

