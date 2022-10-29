Hobi bahçeleri sosyal arsa sayılamaz mı?

Hükümet’in başlattığı yeni sosyal konut projesine başvurularda sona yaklaşılırken, ilk temel geçtiğimiz günlerde atıldı.

Ucuz sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilecek “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nin temel atma töreni, Sincan Lale Meydanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleşti.

Törenle 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri eş zamanlı olarak atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 ilden canlı bağlantılar gerçekleştirerek bölgelerde bulunan katılımcılara butonlara bastırarak ilk harçları döktürdü.

Cumhurbaşkanı, sosyal konut projesiyle ilgili şu rakamları verdi:

“Son dönemde 2019`da 50 bin bir sonraki yıl da 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını planladık. Milletimizle paylaştığımız 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri kampanyamız işte bu hazırlığın neticesidir. Daha sonra arsa sayısını ne yaptık 1 milyona çıkardık. Ne dedik? Kura ile bu arsaların da dağıtımını yapacağız. TOKİ desteği ile kendi evini yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil ettik. Atacağımız adım nedir? Atacağımız adım şu; Altyapıyı biz yapacağız konutu da vatandaşımız yapacak.”

Yazımda, “Altyapıyı biz yapacağız konutu da vatandaşımız yapacak” cümlesinin üzerinde durmak istiyorum.

Bu sütunu takip edenler bilir; yıllardır ilgili kamu kurumlarına çağrıda bulunarak, özellikle büyükşehirlerde dar ve orta gelir grubundan vatandaşların bahçeli müstakil ev ihtiyacına yönelik olarak projeler geliştirilmesinin hem devlete hem de topluma sağlayacağı faydalardan bahsediyorum.

“Vatandaşın böyle bir ihtiyacı var. Devlet uygun yerler belirleyip, alt yapısını yapıp, buraları vatandaşa uygun fiyattan satabilir” deyip duruyorum.

Ama yapılmadı… Vatandaş da ihtiyacını kendi yöntemleriyle karşılamaya çalışınca ortaya hobi bahçeleri çıktı.

Hobi bahçelerinin ardında devlet olmadığından, her biri kanunen sorunlu.

Yıkımla, cezalarla karşı karşıya kalıyorlar haliyle.

Bu noktada diyorum ki:

Mevcut hobi bahçeleri hükümetin sosyal arsa projesine dahil edilemez mi?

Şöyle:

Hobi bahçelerinin büyük çoğunluğu tarlalar üzerinde kurulu. Hisse tapulu veya kooperatif hisseli… Üzerlerinde yapı olanlar var boş olanlar var. Ama bunlar kanunen “kaçak” konumunda. Devlet son projesiyle vatandaşlara müstakil ev yapmaları için arsa tahsis edecek ya, işte bu hobi bahçelerini bunun ilk somut örneklerine dönüştüremez mi? Hobi bahçelerinin altyapıları yapılır, üzerlerindeki evler için bir standart getirilir, bunlar kanunen tanınır, buralar kaçak olmaktan çıkarılır ve hak sahipleri devlet eliyle ruhsatlı bir eve kavuşmuş olur.

Olmaz mı?