Bu Konferansa Türkiye’den İzin Çıkmaz

Adı Avrupa, soyadı entrika olan bu kıtadan hiçbir zaman bize hayır ve fayda gelmedi. İskandinav ülkelerinde yüksek derece de kaynayan islamofobi kazanı ile yakılan Kuran-ı Kerim’ler, bazı ülkelerin parlamentolarında alınan İslam karşıtı yasalar vs. bizlere sıradaki ne dedirtiyor. Sıradaki entrika ise, Fransızların İslam’ı bozma veya kendilerince zararsız hale getirme dedikleri plan. Diyorlar ki; biz İslam’ı yeryüzünden silemeyiz, bu yapılabilseydi 1500 sene sonunda mensupları sayıca azalarak yok olmak yerine 2 milyara ulaşamazdı.

Yapılacak şey; Müslümanların neden bu dine inandıklarını sorgulatmak, dinin gerekliliklerini kendimizce değiştirmek ve bu minvalde inancı zayıflatmak, dini Avrupa modernitesi ile kendi lehimize kurallarla yeniden dizayn ederek bize karşı olası tehditlerini absorbe etmek. Şimdi tam da bu plana binaen gay bir imam türettiler. İşte entrikalar Avrupa’sının son gözde hamlesi; lgbt saçmalığını normalleştirip, İslam’ın lgbt’ye karşı çıkmasını kendi çıkarlarınca kullanarak bu ikisini harmanlamak. Bu gay imamın ismi Dr. Ludovic-Mohamed Zahed. Fransa’da faaliyetlerini yürütmekte olan, lgbt propagandası için Müslüman lgbt’liler Derneği’ni kuran da yine kendisi. Muhammed (sav) ismini şu proje kuklasından söküp almak istiyorum.

Söz konusu şahsiyetin geçenlerde İstanbul’a gelip konferans vermesi talebinde bulunulması konuşulmuştu. 7-11 kasım tarihlerinde Brand week İstanbul' festivali kapsamında konferans vermesi planlanıyor. Ben inanıyorum ki ludovic zahed, uçaktan indiği anda doğduğu güne lanet edecektir. Türk insanından, bu konferansa izin çıkmaz arkadaş. Bunun kanıtı olarak çok yakın zamanda Beyazıt’ta olanları örnek verebilirim. Beyazıt’ta toplanan kalabalık hatırlarsanız bize çok önemli dersler ve mesajlar vermişti. En önemlisi ise kafirlere karşı yekpare olabildiğimizi görmüştük. Orada İslam sancağının ilelebet dalgalanacağını söyleyen insanlar bir kesimin veya bir grubun insanları değildi.

Gündelik yaşantıda bol bol fikir ayrılığına düşen farklı görüşlerin mensubu insanlar, tek parça bir islam ordusu oluvermişti. Fransızların, Türkiye’de göreceği manzara yine aynı olacaktır. Dinsizliğin moda olduğu, inancın medeniyete ters olduğu, Allah kavramının haşa modern çağın gerisinde olduğunun savunulduğu şu ahir zamanda toplanan bu kalabalıklar aslında vaziyetimizin o kadar da kötü olmadığına işaret ediyor.

