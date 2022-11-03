Güdül Ve Nallıhan Hattı Rahatlatır

1 Kasım 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; EGO Genel Müdürlüğü (EGO) seferleri hakkında detaylar paylaşıldı. Yapılan bu açıklamada; Güdül ve Nallıhan'a EGO seferlerinin yapılması hususunda Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu'na teklif götürüleceği belirtildi.

Yapılan bu açıklama beni çok mutlu etti. Eminim Nallıhan ve Güdül’e ulaşım sağlamak isteyenler ve orada yaşayanlar tarafından da olumlu karşılanmıştır. Bu sayede Nallıhan ve Güdül’ün ziyaret edilebilir potansiyeli artacağı gibi, bölgenin tanınabilirliği de artacaktır.

Söz konusu Nallıhan ve Güdül EGO sefer saatleri hakkında detaylar Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden paylaşıldı ancak, görüşme herhangi bir karara bağlanmadan burada paylaşmak istemedim. Ek olarak; sefer saatlerinin bir tık arttırılması kanaatindeyim.

Sonuç olarak; EGO seferlerinin Güdül’e ve Nallıhan’a yapılması Ankaralı hemen herkesi mutlu edecektir. Nallıhan’ı gezmek isteyenler, Güdül’ün birbirinden güzel dere ve yaylalarını ziyaret etmek isteyenler imkânları dâhilinde buraları daha kolay ve daha pratik şekilde ziyaret edebileceklerdir.

Umarım yakın zamanda Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu'ndan olumlu bir yanıt gelir. Bu sayede hem Nallıhan turizmine katkı sağlanır, hem de Güdül’ün turizmine katkı sağlanmış olur. 2022 yılının son çeyreğinde bulunduğumuz şu günlerde; Ankara’nın hemen her yerine otobüs ile ulaşımın bu denli zor olmaması gerektiğini düşünerek, yapılan çalışmalarda hızlanma ve pratiklik bekliyorum…

