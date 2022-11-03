Yersiz muhalefete Togg’uz

Memleketimizde maalesef muhalefet gayet yanlış öğrenilmiş. Bazı çevreler için kendiliğinden, istemsiz olarak yapılanı reddetme işi muhalefet diye kabullenilmiş. Bize her gelen bilgiyi olduğu gibi kabul etmemiz ne kadar yanlışsa sorgulamadan reddetmek ve karşı çıkmakta bir o kadar yanlıştır. Türkiye, 61 yıl sonra yerli otomobil üretimi gerçekleştirirken her ne hikmetse kimileri acayip karşı çıktı.

Mavi Marmara mevzusundaki tavra muhalefet ettik, liyakatsizliğe tepki koyduk, belediyeciliğe zaman zaman dert yandık, şahsiyetli dış politika yok diye muhalif olduk ancak bu TOGG konusunda muhalefet edecek olanların pekte müspet bir sebebi yoktur diye düşünüyorum. Kötü süreç yönetimini konuşuyorsak pozitif işleri de alkışlamayı öğrenmeliyiz. Gelelim TOGG’a. Üretim safhasına dek yerli arabanın ilerleyişini hepimiz yakından takip ettik. Hemen hemen üç senelik bu projenin sonucunda banttan inen yerli arabalarımız bizleri çok memnun etti. Elektrikli ve çevre dostu olması, güneş enerjisinden faydalanabilmesi, motor gücü, konforu…

Her şey tastamam çağın gerektirdiği gibi. Araç, bazı ayrıntılarda bize Türk motiflerini kullanarak görsel doygunluk sağlıyor. Planlanan ilk günlerden beri çoğunlukla suv modeli sergilendi ve ön plana çıkarıldı ama benim favorim sedan kasa. Şarjı yüzde 10’dayken sadece yarım saatte yüzde 80’e ulaşacak. 400 beygir gücüne sahip olacak sedan kasa, 100 km’de 20 kWh elektrik yakacak. Son bilgilere göre sedan model için 100 kWh’lik batarya planlanıyor ve bu 500 km menzil demek. Suv kasa gibi şanslı olmayan sedan, 2023’ün son çeyreğinde banttan inecek ve satışının da 2024’ün ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Ağırlık, uzunluk, genişlik, yükseklik ve bagaj hacmi hakkında belli bir bilgi bulunmuyor.

TOGG; Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula ve Oltu isimli renk seçenekleriyle üretilecek. Fabrikada önce elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek. 2023'te yollara çıkacak olan TOGG'da ilk etapta 17-18 bin araç üretilmesi hedefleniyor. Öncelikle C-SUV olarak üretilmesi beklenen TOGG daha sonra sırasıyla C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri olmak üzere toplam 5 model modelle piyasaya çıkacak.

Yapılan açıklamalar ışığında TOGG’un fiyatının, benzer modellerin fiyatlarıyla rekabet edeceği ve benzer fiyat aralığında olacağından dolayı 900 bin ila 1 buçuk milyon TL arasında bir fiyatta olacağını tahmin edebiliriz. Sözün kısası bu otomobil iyisiyle kötüsüyle bizim otomobilimiz. Parçası uzak doğudan geliyor, tasarımı İtalyanların, daha batarya üretemiyoruz gibi yersiz muhalefete girmek hiç akıl kârı bir hareket değildir. Yersiz muhalefet edenlerin söyleyecekleri her şeye şimdiden Togg’uz.

