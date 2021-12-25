Hafta Sonu Notları

Döviz çıkıyor, sıkıntısını vatandaş çekiyor. Döviz düşüyor, yine sıkıntısını vatandaş çekiyor. Döviz çıkarken artan fiyatlar döviz düşerken düşmüyor. Aksine döviz düşerken de fiyatlar artıyor. Her gün markete gitseniz ve aynı şeyleri alsanız eminim her gün farklı bir ücret ödersiniz. Piyasanın dengesizliği ticareti büyük oranda olumsuz etkiliyor. Türk Lirası’nın volatilitesi malum. Hükümet buna acilen bir çözüm üretmeli. Piyasayı tekrar rayına oturtmalı. İnsanlar evden dışarı adım atmaya korkar oldu. Dışarıda bir bardak çay içemeye çekinir oldu. Hayat pahalılığı insanların psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Orta kesim yok olmak üzere. Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor. Bunun sosyolojik olarak sıkıntısını ilerleyen yıllarda çekeceğiz. Bu göz ardı edilmemeli. Alt kesim ile üst kesim arasındaki makasın bu kadar açılmasına izin verilmeden ekonomi rayına tekrar oturtulmalı.

Başıboş köpek sorunu

Son günlerde köpek saldırıları medyada geniş yer buluyor. Anadolu’nun birçok noktasında sokak köpekleri çocuklara saldırıyor ve ağır yaralıyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde 12 yaşındaki Enes Koca, Pursaklar’da okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Daha bu haberi sindirememişken Kayseri’de ve daha sonra Gaziantep’ten bir haber daha geldi. Bazıları başıboş köpekler, bazıları ise beslemesi yasak olan köpekler. Vatandaşlar yıllardır bu konudan şikâyetçi. Belediyeler çözüm üretemiyor ve uzun yıllardır bu sorun çözülemiyor.

Konuya son noktayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan, "Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız" diyerek belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

“Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz” ifadelerinde bulundu. Belediyeler artık bunun çok masraf gerektirdiğinden yakınarak, iş yapmaktan kaçamayacak. Cumhurbaşkanı düğmeye bastı. Artık belediyeler, hayvan barınak sayılarını artırmalı ve bu sorunu bir an önce ortadan kaldırmalı.