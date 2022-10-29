Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni alışkanlıklar edinmeye başlıyoruz. Bugün size bundan belki de yirmi sene önce olmayan fakat günümüzde özellikle gençleri kötü etkileyen bir bağımlılıktan bahsedeceğim. Oyun bağımlılığı daha çok gençlerde bulunan ve bağımlı olan kişinin kendisini bilgisayar veya cep telefonu oyunlarına aşırı kaptırarak, diğer hayati alanlarını engellemeye başlamasıdır diyebiliriz. Oyun bağımlılığı insanların eğitimsel, sosyal ve ailevi alan gibi birçok konuda işlev kaybı yaşamasına sebep oluyor.

Özellikle online bilgisayar oyunları kişileri kendi içine çekerek, maddi kazançlar elde etmesini sağlayarak, rekabetçi bir mimari inşa ederek ve kişinin oyunda sosyalleşmesini sağlayarak kendine bağımlı hale getiriyor. Oyun bağımlısı olan bireyler gelecekte birçok olumsuz etkiyle mücadele etmek zorunda kalabiliyor.

Bahsettiğim bu online oyunların çoğunun ana fikri şiddet. Oyuna kendini kaptıran çocuk ve gençler için şiddet normalleşmeye başlıyor. Bu oyunlar sürekli oynandığı zaman şiddet davranışının zihninde normalleşmesine yol açıyor. Hele ki kişilerin bu şiddet oyunlarından zevk aldığını da düşünürsek şiddet bu bireyler için sıradan bir durum haline geliyor. Oyun bağımlıları bir krizle karşılaştığı zaman bu normalleşmeden dolayı şiddet davranışlarını daha rahat sergileyebiliyor.

Oyun bağımlılığının bir de maddi bir boyutu var. Bazı oyunlarda oyun içi eşyalar internet sitelerinde gerçek para karşılığı satılıyor. Bu durum bazı oyunlarda milyon liralık pazarlara ulaşmış durumda. Oyuna bağımlı olan bireylerin bazıları bu maddi taraf yüzünden bağımlı hale geliyor. Online savaş oyunlarında eşya almak, şans kutuları açmak, çekilişlere katılmak gibi durumlar bilinçsiz bireyleri aslında kumara da itebiliyor. Yeni çalışmalar oyun bağımlılığı ile kumar bağımlılığı arasında ilişki kuruyor.

Bir taraftan da oyun bağımlılığı bireylerin fiziksel sağlıklarını kötü etkiliyor. Oyun bağımlılarının bilgisayar başında geçirdikleri süre bazen 8-10 saatlere kadar çıkabiliyor. Bu durumda da vücudun birçok yerinde rahatsızlıklar başladığı gibi hareketsizlikten dolayı aşırı kilo artışına da sebep oluyor. Gençlerde duruş bozuklukları, kamburluk, obezite gibi rahatsızlık ortaya çıkıyor.

Peki, ne yapmalı? Öncelikle ebeveynler küçük yaştan itibaren çocukları oyalamak için veya yemek yedirmek için eline tablet telefon vermemeli. Aynı zamanda bilgisayarı veya tableti bir ödül ve ceza aracı olarak kullanmamalı. Çünkü şiddet içerikli oyunlar oynayan çocukların ödül olarak bu oyunlara erişmesi yüzünden kafalarında şiddet ödül gibi algılanmaya başlayabiliyor.

Bağımlı olan bireyler için de önerim spor veya sanat dallarından birine yönelmeleri. Düzenli yapılan bir etkinlik birçok bağımlılığı iyileştirdiği gibi oyun bağımlılığını tedavi etmekte fayda sağlayacaktır. Aynı zaman uzun süre hatta ömür boyu yapılan spor ve sanat etkinlikleri kişileri gelecekte oluşabilecek bağımlılıklardan da koruyacaktır.

