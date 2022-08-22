İdeal Gençlik

Esefle belirtmeliyim ki günümüzde kardeş kardeşe husumet besliyor. Vuruşuyorlar, dövüşüyorlar. Birbirleriyle çarpışıp çatışıyorlar. İsimlerine bakınız: Ahmed, Mehmed, Hasan, Hüseyin!.. Bu Hasanlar, bu Hüseyinler niçin ve kimin adına karşı karşıya gelirler? Ahmed, Mehmed'e neden kafa tutar? Ve bütün gençler hangi istikâmete doğru gitmektedirler? Bunların sebep ve sâikleri nelerdir? Daha birçok suallere cevap verirken gençlik üzerinde durmak ve gençliği anlamak gerekir.
"Gençlik ne demektir?" şeklinde bir sual vârid olabilir. Bu sualin çeşitli cevapları vardır. Gençlik muhtelif şekillerde tarif edilebilir. Kimisi yaşına göre ve kimisi de başına göre tarif eder gençliği... Fakat gönlüne bakarak tarif edilmemektedir gençlik. Onun için bu tarifler nâkıs kalmaktadır. Gençlik gönlü ve kafası diri olan, uzvî diriliğini bunlara borçlu bulunan insandır. Gençlik gönlünü ve kafasını iyi kullanan, irâdesine hâkim olan kimsedir. Gençlik kalıbını, kalbinin emrine vermenin adıdır. Ve gençlik delikanlılıktan kurtulup akıllanmak ve dâima akıllı kalmaktır.
Genç insan aklını ve irâdesini imanının emrine verebilen, diri kalmayı imanda arayarak Hakk yolda sabır ve azimle yürüyebilen kişidir. Genç mazisini bilen ve istikbaline yön veren kimsedir. Genç deli değildir, akıllıdır. Genç kendisine ve aile ocağına düşman değil, dosttur. Genç evvelâ Allah'ın emrinde ve sonra da memleket ve milletinin hizmetindedir. Ocağından kopmaz genç, memleketine küsmez. Yabancı kaynaktan beslenmez. Beslendiği kaynak asıl ve asil olur. Ölmez ve sönmez bir Nur'dan ışıklanır ve daima aydınlıkta kalır. Genç gerçek mânâda aydın olandır. Dedesini bilir, şeceresini unutmaz; şanlı ve şerefli tarihine altın sahifeler eklemeye bakar. İlim peşinde, irfan peşinde ve sanat peşinde koşar. Koşarken gücünü ve enerjisini sarsılmaz imanından alır ve hep Hakk'a teslimiyet içinde kalır. Hakk'tan ayrılmaz, haksızlık yapmaz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmaz.
Genç adam, dinç adamdır. Yaşı yetmiş de olsa işi bitmemiştir. Velhasıl genç; gençliğini bilen, bildiğini amele döken bahtiyar insandır. Genç adam, "Gençler bilse, ihtiyar yapabilse..." sözünün mânâsını çok iyi anlar. Bilir ve yapabilir. İmha değil ihya eder. Tahrif etmez tâdil eder. Genç adam bilir ki; gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. Gençken eğlenmez, ihtiyarlayınca da ağlamaz. Namerde muhtaç olmanın, ölmekten beter olduğunu bilir ve bu şuur içerisinde yürür. Memleket ve milletini de bu şuurla yüceltir. Genç budur! Hakikat ve ilim ehlidir. Taklitçi değil, tahkîkçidir. Hakikati nerede bulursa alır, evine ve cemiyetine getirir. Onun yeri sokak değil, kütüphanedir. Anarşiyi evvelâ içinden kovmuştur, sonra da cemiyetinden... Huzurludur, huzur getirir. Genç; kendisine düşman, başkalarına dost değildir. Aksine, kendisine ve kendisinden olanlara dost, kendisini yabancılaştıranlara düşmandır. Aradığımız, muhtaç olduğumuz gençlik ana hatlarıyla budur. İdeal gençlik!..
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