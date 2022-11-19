Kadın memurların gönülsüzlüğü

Memur Sendikaları Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu, kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin sorunlarını tespit etmeyi amaçlayan bir araştırma yaptı.

116 sayfalık rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılan araştırma, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı sorunların tespitinin yanı sıra çözüm önerileri içeriyor.

Bu tespit ve çözüm teklifleri bir yana, kadın memurların araştırmaya katılım konusunda sergiledikleri “gönülsüzlük” dikkatimi çekti.

Garipsedim doğrusu…

1 milyondan fazla üyesi ile Türkiye’nin en büyük memur sendikası olan ve Hükümet’e yakınlığı ile bilinen sendika, hem de kendi üyesi olan kadın memurlara “sorunlarını” soruyor ama cevap almakta zorlanıyor.

Sizce de şaşırtıcı değil mi?

Araştırmayı yapan sendika yetkilileri de garipsemiş durumu; raporlarında bu “gönülsüzlüğü” ifşa etme gereği duymuş.

Şöyle:

Raporun 94. sayfasında aktarılan “Sonuç ve Öneriler” bölümünde yer alan bilgilere göre, araştırmanın kapsamını kamu kurumlarında çalışan kadın kamu görevlileri oluşturdu.

Araştırma soruları sadece Memur-Sen üyesi kadın memurlara yöneltildi. (Memur Sen’in kadın üye sayısı 441 bin 124’tür.)

Araştırma doğrultusunda sadece 4 bin 529 kadın kamu görevlisi “çalışma hayatı sorunlarını” belirlemeye yönelik araştırma sorularını cevapladı.

Raporda bu bilgiler aktarıldıktan sonra “Bulgular hakkındaki bilgilerin sunumuna geçmeden önce araştırmanın gerçekleştirilmesinde karşılaşılan bir zorluğu dile getirme ihtiyacı hissedilmiştir” açıklaması ile şöyle deniliyor:

“Günümüz koşullarında iletişim mekanizmalarının çeşitliliği ve hızlılığı sayesinde araştırmaların yapılabilirlik imkanları gelişmiştir. Bu imkanların gelişmediği dönemlerde yapılan araştırmalar için kişilere ulaşamamak, koşulların yetersizliği gibi gerekçeler dile getirilebilirken günümüz koşullarında bunlar gerekçe niteliğinde değildir.

Vurgulanan kolaylaştırıcı imkanlara rağmen kadın kamu görevlileri ‘kendi çalışma hayatı sorunları’ ile ilgili araştırmaya katılma konusunda beklenen gönüllüğü göstermemişlerdir.

Soruların gönderilmesi, konunun önemi, bu soruların yanıtlanmasının araştırmanın sağlıklı sonuçlar vermesi noktasında çok önemli olduğu defalarca tekrarlanmıştır.

Öyle ki bu araştırma geniş kitlelere hitap eden bir Konfederasyon olmanın tüm avantajlarına sahip olarak yapılmıştır.

Buna rağmen hedef kitlenin soruları yanıtlamaya iştirak etme süresi yavaş olmuştur.”

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Evet aynen bunlar yazıyor raporda.

Peki bu “gönülsüzlüğün” nedeni ne olabilir?

Kadın memurlar üyesi oldukları, hükümet ve işveren temsilcileriyle yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika olan Memur Sen’in “sorunlarını tespit için yönelttiği soruları” cevaplamakta neden ağırdan alır?

Sendika Kadın Komisyonu yönetimine göre, bu iki şekilde yorumlanabilir.

Birincisi, araştırmaların etkin bir işlevinin olduğunun düşünülmemesi.

İkincisi ise, görüşlerin paylaşılmak istenilmemesi.

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Ayrı bir araştırma konusu bunlar bence.

Memur Sen Kadınlar Komisyonu, bu hususu böylece bırakmamalı; derinlemesine irdeleyip, önce bunlara çözümler üretmeye çalışmalı.

Bura çözülürse araştırmada öne çıkmış pekçok sorun kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır.

