KYK'ların Görsellik Sorunu

Sosyal medya ve bazı haber kanallarında gördüğüm kadarıyla; KYK’ların çilesi bitmeyecek gibi duruyor. Her okul dönemi başladığında gündeme gelen “yurt” sorunu artık kafa ütüler hale geldi. Çözüm üretimi zorlaşıyor mu, yoksa başka bir durum mu var bilmiyorum ama “öğrencileri” artık rahat bırakalım.

Her Instagram paylaşımında, KYK veya KYK yurt düzenini içerek görseller görmek midemi bulandırdı. Özellikle İsveç’te bulunan cezaevi kıyası da dibini sıyır, yıka kaldır tadında. Ama bu kadar eleştiri çok fazla…

KYK kahvaltılarından tutun, oda düzenine, odaların masa ve yatak eksiğine kadar pek çok detay paylaşılıp, öğrenciler tarafından şikâyet oluşturulmuş durumda. Bu sorunlar ile KYK’nın hangi birimi veya hangi ilgili yurdun müdürü ilgileniyorsa gerçekten çok hızlı ve pratik bir çözüm anlayışı benimsemeli.

Benim bir de takıldığım bir konu. Sosyal medyada veya kişilerin paylaşımlarında KYK odalarında masa görmüyorum. Bu yurtlar öğrenci için değil mi? Öğrenci dediğimiz kişi okulunu okuyan ve dersine çalışan kişi değil mi? Cevap evet ama masa nerede? Hadi kadraja sığmadı diyelim, 360 panoramik görüntülerde masa nerde? İlginç ama umarım hep böyle değildir diye düşünüyorum.

Z kuşağı diye sahip çıkılan öğrenci tayfasına, seçim odaklı Z kuşağı çalışmalarına bu kadar çok değer veriliyor ise; değer önce KYK’lara verilmeli diye düşünüyorum. Siz bir öğrencinin sorununu çözerseniz, bir toplumun sorununu çözmüş olursunuz. Bu konuda hassas ve ince davranılması gerektiğinden yanayım.

Şimdi burada KTM ile KYK odalarını kıyas edecektim ama KTM deneyimi olan birisi olarak, haksız bir rekabet gerçekleştirmek istemiyorum. En azından orada kafamızı sokup, dinlenebileceğimiz barınma alanları bulunuyordu veya en azından gıda ihtiyacımız en ince detayına kadar düşünülüyordu.

Günün en kıymetlisi, en değerlisi “sabah kahvaltısı” bir poğaça ve zeytinden ibaret ise… Burada gerçekten düşüncenin değişmesi gerektiğinden yanayım. Allah öğrenci kardeşlerimize kolaylıklar versin. KYK müdür ve sorumlu personellerine de “eğer algı yapılmıyor ve bu gerçekler doğru ise” hızlı çözümler versin.

Bu sürecin gerçekten kafa yorduğunu ve öğrencilerin asıl yapması gerektiği gibi, yalnızca dersleri ile sorumlu olmasını temenni ederim…

