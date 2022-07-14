Mavi kelebeklerin şehadeti

Unutulan zulüm tekrarlanır. Tarih, kendisinden ders alınmadığında tekerrür eder. Bilge Kral Aliya Izzetbegoviç’in bizlere öğütlediği gibi artık Müslüman yurtlarında direniş değil diriliş ruhu yeşersin diye mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Yeniden direniş mücadelesi verilmesi gerekiyorsa elbet kanımız fedadır ancak mazlum coğrafyaların musibeti artık sona ermeli ve tarih tekerrür etmemeli. Bunun için ders çıkarıp tekrar yaşamamak mühim olandır.
Kapanmayan derin yaramız; Srebrenitsa… Kayıtlara geçen sayı 8373. Binlerce mazlumu sırf Müslüman oldukları için, Türkler ’den intikamımızı alacağız diye ant içmiş sırplar katletti. Bosna’da eline kan bulaşmış alçaklar sadece sırplar değildi elbet; biz sizi koruruz bizim güvencemiz altındasınız diyerek silahları toplayan Hollandalılar, soykırımı tanımayan ve hatta alçakça Ortodoks olduklarından sırpların safında yer alan ruslar, ve tarih boyunca bir defa olsun medeniyet esamisi göremediğimiz, savaşı sadece seyreden Avrupa… Bu zalim coğrafyada Sovyet bozuntuları ile medeniyetsiz Avrupa arasına sıkışmış eski Osmanlı toprağı Bosna’da Müslümanların kanı bu milletlerin her birinin eline bulaşmıştır.
Dört tarafı dağlarla çevrili şehrin her yanı kuşatılmıştı. Kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin mermi yağdırdılar. İnsanlar güvenli bildikleri, sığındıkları bu şehirde mezar taşları bile olmadan şehit olacaklarını nereden bilebilirdi. Sırplar öyle vahşiydi ki, insanları kendilerine açtırdıkları çukurlara gömdüler. Kimisi tek mermi ile kimisi acımasızca hançerlenerek kimisi toplu olarak bombayla katledildi de Sırplara dur diyen olmadı. Toplu mezara atılan Bosnalıları kurşuna dizdikleri bir sıra artık hem vakit kaybediyoruz hem de cephanemizi burada tüketiyoruz diyerek çukuru bombaladılar ve hala daha vahşice insanları nasıl katlederiz diye hesap yapıyorlardı. İşte her köşesi şehit mezarı olan Bosna'nın Srebrenitsa şehrinde o katliamda vefat edenlerin yerlerini renkleri mavi bir kelebek türü gösterdi. Bu kelebekler daha çok bu toplu mezarların bulunduğu bölgede yetişmiş olan bir çeşit bitkiyle besleniyorlardı ve onların sayesinde birçok şehir mezarı bulundu. O günden sonra mavi kelebekler Bosna'nın simgesi haline geldi.
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Mavi kelebeklerin şehadeti
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