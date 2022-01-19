Suyu Tüketirken İki Kere Düşünün

Ocak ayını da bitirmeye sayılı günler kala Ankara’da “iyi” diyebileceğimiz ne yağmur ne de kar yağışı yaşandı.

Kuraklığın etkisiyle barajlardaki doluluk oranları alarm vermeye başladı.

ASKİ’nin resmi internet sitesinden alınan veriye göre, Ankara’daki barajların aktif doluluk oranı 18 Ocak itibariyle: %7,39. Yeterli yağışın olmaması nedeniyle bu oran her gün azalıyor. Çevre barajlardan çekilen sular ile Başkent’e su sağlanmaya çalışılıyor.

Tablo onu gösteriyor ki bu yaz ayları bir hayli zor geçecek, suya ulaşım bir hayli sorun olacak!

Bu konuda biz vatandaşlara da büyük görev düşüyor, nasıl mı? Tabi ki de tasarrufla.

Suda kendi tasarrufumuzu sağlayamazsak ileride dizlerimizi çok döveriz.

Çok yakın gelecekteki su sıkıntısını öngörerek suyumuzu tasarruflu kullanmaya özen göstermeliyiz.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne su tasarrufu sağlanmasına yönelik bir önerge verildi. Pursaklar Meclis üyesi Meral Bozoğlu'nun verdiği önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Su tasarrufuna yönelik 18 maddelik bir öneri sunuldu. O önerilerden birkaçı şöyle:

-Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hanım Lokallerindeki kursiyerlerimize, Aile Yaşam Merkezlerinde çeşitli kültürel faaliyetlere katılan vatandaşlarımıza, Gençlik Merkezlerimizde etkinliklere katılan gençlerimize, sporcularımıza ve diğer birimlerimizdeki katılımcılara “Su Tasarrufu Semineri” verilmesi.

-Belediye Başkanlığı ve Belediyeye bağlı tüm hizmet binalarımızda "yağmur suyu hasadı" yapılmasıyla ilgili teknik, hukuki ve maddi alt yapı ve detaylar hakkında araştırma yapılarak imkânlar dâhilinde gerçekleştirilmesi.

-İl genelinde kamuya bağlı veya özel tüm mevcut konut, iş yeri ve benzeri diğer binalarda "yağmur suyu hasadı" ile ilgili teknik, hukuki ve maddi alt yapı ve detaylar hakkında araştırma yapılarak imkânlar dâhilinde gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi.

-Belediye Başkanlığı ve Belediyeye ait tüm hizmet binalarda teknik olarak uygun olan mutfak, lavabo, tuvalet ve diğer ıslak zeminlerde sensörlü musluk ve bataryaların kullanılması ile ilgili değişiklik yapılması.

18 maddelik öneriden bu başlıklar benim bir hayli dikkatimi çekti.

Bu günlerde yağmur hasadı gerçekten önemli. Bunu çoğu yatırımdan bile önemli görüyorum. Belediyelerin kaynaklarını bu konuda daha fazla harcaması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada bu konuda önemli örnekler var, bizimde su hasadını kuraklığın belirgin olarak görüldüğü bu günlerde başarılı şekilde yapmamız gerekiyor.

Ben şahsen bahçemde yağmur suyu hasadı yapıyorum ve bunun katkısını oldukça görüyorum.

Sensörlü musluk ve örnekleri de büyük bir su tasarrufu sağlıyor. Bu anlamda da geniş bir çalışma yapılması gerekiyor. Bakın göreceksiniz suda tasarruf büyük oranda sağlanacak.

“Su hayattır” bunu bilerek hareket etmek önemli.