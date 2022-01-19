Huzur ve Saygı

Millet olarak her görevde, her çalışmada kimseyi kırmadan, üzmeden, ötelemeden, ayrıştırmadan tek vücut olup ülkemizin menfaatlerine sahip olup birbirimize saygıda kusur etmemeliyiz.

En büyük ihtiyacımız birbirimizi anlama kabullenmektir. Milletimizin tamamının ırkı, mezhebi, rengi vs. ne olursa olsun ülkem ile ilgili ortak sevdamız birliğimizdir. Birbirimizin kutsallarını kabul edip ona saygı duymalıyız. Birliğimizi, dirliğimizi bozmayan, ülkeme saldıran yıkmak isteyenlerle bir olanlar aklını kiraya verenlerle olmadıkça bizlere düşmanlık yapmadıkça vatanıma zarar vermedikçe saygı duyarım. Anlamaya, birlik ve beraberliğimizin önemini anlatmaya çalışırım.

Ülkemi bölmek isteyen, sömürmek, parçalamak isteyen emperyalistlerle bir olup onların değirmenine su taşımadıkça ülkemi koruma kollama gayretinde ayakta ve dik duruyorsa vatanımın birliğine hassasiyeti varsa saygı duyarım. Hatta birbirimizi anlamada, sevmede gayret gösterir düşmana karşı bir ve beraberliğimizden gurur duyarım.

2023 seçimleri yaklaştıkça partilerimizin, siyasilerimizin kendileri ifade etme gayretlerini, programlarını anlamaya çalışırız. Ülkeme faydalı olan, değerlerime sahip çıkan birlik ve beraberlik, kardeşlik çağrılarına mutlu olurum.

Son günlerde üzülerek söyleyeyim siyaset dili normalin dışında halkımızı rahatsız edecek kadar ağırlaşmıştır.

Mecliste görüşmelerde benim için, halkım için ne müjdeler anlatacaktır ne olumlu kararlar görüşüp karar almayı beklerken, bir kısım vekillerimizin konuşmaları üslupları birlik ve beraberliğimize zarar getirecek duruma doğru gitmektedir.

Rahmetli Abdulhamit Han’a karşı yabancı devletlerin servisleri ile emperyalistlerin Osmanlı’yı yıkmak için Abdulhamit Han’a saldıranlarla bir ve beraber olup milyonlarca toprağımızı kaybetmenin yolunu açan Mehmet Akif gibi vatanseverler aydınlarımız da maalesef oyuna gelmiştir. O günkü ülkeme saldıranlarla bir olmuş destek olmuştur. Osmanlı yıkılınca da milyonlarca insanımız katledilmiş, camiler yıkılmış ezanlarımız susturulmuştur. O günden bugüne de Osmanlının topraklarında kurulan devletlerde zulüm devam etmektedir.

Büyük Osmanlı’yı yıkan vatansever aydınlarımız oyunu öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Dizlerini dövmeleri, pişmanlıkları, emperyalistlerin zulüm ve yok etme sömürmeleri hala devam etmektedir.

Tarih eğer tekerrürden devam ise 84 milyon Türkiyelim ülkemize oynanan büyük oyunu anlamalı oyuna gelmemeliyiz. Pişmanlık geçmişte bir işe yaramıyorsa, ülkemizin birliğine, dirliğine göz koyanlar, parçalamak isteyenlere karşı her şeyi bir tarafa koyup bir ve beraber olmalıyız. Türkiye’nin ayağa kalkması bölgede lider olması, masada söz sahibi olması bizleri sevindirirken binlerce kilometrede ülkemi bölmek parçalamak isteyenlere destek olup sonra da pişmanlığın hiçbir değeri yoktur. Türkiye sevdamız 84 milyonda büyük bir değerdir. Değerlerimize birliğimize sahip çıkalım.