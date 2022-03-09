Yok Öyle Yağma!

Sıvı yağ almak için yaşanan izdiham görüntülerini görünce çok şaşırdım ve üzüldüm.

"Yağ bitecek kalmayacak" iddiaları üzerine 5 litrelik yağ alabilmek için insanlar adeta birbirini ezdi, nahoş görüntüler sergiledi.

Yakıştı mı? Tabi ki de hayır!

Yaşananlar üzerine ilgili bakanımız açıklama yaparak yağ stokunun yeterli olduğunu ve endişe edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Stok konusunda ülke olarak yeterli olduğumuzu düşünüyorum, ama nedense zincir marketler depolarındaki yağı raflara koyma zahmetinde bulunmuyor.

Şu anda gidin marketlere 1 ya da 2 litre dışında sıvı ayçiçek yağı bulmanız zor. Raflarda bulunabilen yağların fiyatları ise oldukça fahiş.

Ayçiçek yağların bulunduğu raflar boş şekilde duruyor, kimisi kota koymuş vaziyette. 1 taneden fazla alamıyorsun.

Zincir marketler yağa zam geleceği düşüncesiyle raflara ürün koymak istemiyor sanıyorum.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki bir zincir marketin ana deposunda çalışan bir tanıdığımı ziyaret ettim.

Bu yağ izdihamları öncesinde!

Sohbet sırasında abimiz, "Kaç yıldır depoda çalışıyorum ilk kez böyle ürün yığdıklarını gördüm depoya. Önceden ürün koymadığımız boş alanları dahi malla doldurduk. Depolarda her yer ürünle dolu."

Evet zincir marketler depolarını ürünle doldurdu, neden? Çünkü her ürünün zamlanacağını düşünüyorlar, rafa koymadan kazanmanın peşindeler.

Tavsiyem ve çağrımdır. Marketlerin depolarında aşırı şekilde ürün olduğuna inanıyorum. Depolara bakılırsa ve o depolardaki malların raflara konulması sağlanırsa hem yağ ortaya çıkar hem de yağ fiyatları düşer.

Aksi takdirde bu zincir marketler, vatandaşı üzmeye devam ederler.