1 Eylül 2022 tarihinden itibaren elektrik ve doğal gaz fiyatlarında geçerli olacak zam açılandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan zam büyük yankı uyandırdı. Ancak böyle bir zam beklentisinin olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya ve çeşitli kaynaklarda zam yapılması büyük eleştiri almış.

Ama günümüze bakıldığında; hemen hemen her kalemde zam yapılmışken doğal gaz ve elektrik zamlarının olmaması kaçınılmazdı. Sadece insanların kafasında “kışa girerken” sürprizi oldu düşüncesi olduğunu düşünüyorum ve öylede oldu. Vatandaşlar elektrik ve doğal gaz zamlarını duyduklarından itibaren büyük bir alev sıçradı.

Eleştirenlerin çoğunluğu, her zamanki gibi asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlar oldu. Durumun böyle olacağı az çok belliydi. Özellikle 2022 yılının son çeyreğine girdiğimizde artan üretim maliyetleri doğal gaz ve elektrik zammını doğurdu.

Zam beklentisi vardı diyorum ancak, her kesim buna ortak çıkmayabilir. Çünkü zammı kabul eden hemen hemen yok gibi oldu. Ama böyle bir zammın geleceğini az çok düşünüyordum. Geçmiş yıllara baktığımızda, aşağı yukarı bu zamanlarda elektrik ve doğal gaz zammı yapıldığını görebiliriz.

Umarım 2023 yılı içerisinde zam beklentisi oluşması muhtemel olur. Çünkü artan üretim maliyetleri; ulaşım, maaşlar, internet, gıda, giyim yani kısacası her kalemde zam yapılması öngürlüyor. Muhtemel olarak 2023 yılı içerisinde de aynı şekilde zamlar ile karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Büyük bir sürpriz elbette hepimizi mağdur edebilir. Bu yüzden beklentileri düşürmemek gerektiğinden yanayım.

