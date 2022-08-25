Oktay Sinanoğlu Ve Tam Bağımsızlık İdeali

Bu topraklarda doğmamış, ölmemiştir. Akademik kariyerinin büyük bölümü yurtdışında geçmiştir ama Türk oğlu Türk denilince akla ilk gelenlerdendir. Hem de Türklerin Einstein’ı olarak bilinir. Oktay Sinanoğlu, İtalya Bari’de dünyaya gelmiştir. Meşhur Adriyatik’ten çin seddine söyleminin başrolündeki Adriyatik denizinin manzarasında dünyaya gözlerini açmıştır. Bu söylemden özellikle söz etmek istedim çünkü Sinanoğlu’nun hayat idealini eğer bir cümleye sığdırmak istersek doğduğu bu yeri kullanırız. Türkçe’ye olan bağlılığı, bu konuyu dava edinmesinde başrol oynamış. İdeali Adriyatik’ten çin seddine tek bir dil ile gidebilmek… Oktay Sinanoğlu’nun bilim insanı olan tarafı herkesçe malum ancak onun hayat gayesi kimyanın matematiğin çok ötesinde. Bir kere önceliğini hep Türk milletinin tam bağımsızlığını nasıl kazanacağının yollarını düşünmeye vermiştir. Bunun da yegane yolu Türkçe’nin korunması ve yaygınlaştırılmasıdır der. Peki nedir bu tam bağımsızlık söyleminin altında yatanlar?

“ 1945 senesi ben daha Ankara’da ilkokuldaydım. O zamanlar benim okulum meclis binasının civarındaydı. O gün itibariyle harp içinde olmayan, işgale uğramamış bir ülkenin başkentinde meclis binasının yanı başına Amerikan üssü yaptılar. Bütün Ankara sokakları Amerikan askerleriyle doluydu. Ben ilkokula gittiğim halde şu yorumu yaptım; burası sömürge olacak. O zaman çocuktum az söylemişim. Bu kelimenin tam anlamıyla müstemlekedir.”

O zamanlardan beri Türkiye’de onlarca Amerikan üssü yapıldı. Kimi ikmal, kimi dinlenme üssüdür ama aralarında açık açık cıa ve gladıo için inşa edilen eğitim üsleri de var. Ne demişti Sinanoğlu, buna sömürge demek az kalır bu müstemlekedir. Müstemleke kelime karşılığı olarak sömürge manasına gelir ancak rahmetli bu konuya da açıklık getirmiş. Müstemleke istimlak etmekten gelir aslında sömürge senin üretimini alıp giderken müstemleke seni yerinden kaldırır kendisi oturur, daha ağır bir kelimedir.

Tam bağımsızlığa karşı en büyük düşmanlardan bir tanesi de ona göre ismet inönü’dür. Kurtuluş savaşı yıllarında çok destekçi bulamasa da aşikar bir şekilde abd mandasını savunmuştur.

Bütün bunları görüpte hala tam bağımsız olduğumuza inananlar polyannacıdır. Meselemiz ülkemizin tam bağımsızlığını kazanacağı yolları bulmak ve bu uğurda çabalamak olmadır. Velhasılıkelam Oktay Sinanoğlu Memleketin yetiştirdiği büyük bir deha. Kimse için fikirlerini büsbütün kabulleniyorum demem çünkü beşer şaşar neticede fakat bu gibi idealler yaşatılmalıdır bu gibi insanlarla birlikte.

Mustafa Burak Doğan

