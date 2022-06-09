  • BIST 2.540,36
  • Altın 1024.026
  • Dolar 17.1776
  • Euro 18.4463
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C

Kontak Kapatmak Çözüm Mü?

» »
Abdulkerim SOLAK

Son günlerin en çok duyulan eylemi, kontak kapat Türkiye olmuş durumda. Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar sonrasında, en çok konuşulan konu kontak kapatmak oldu. Ancak tek çözümün kontak kapatmaktan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Peynir ve zeytin fiyatına da zam geliyor ancak bir Allah’ın kulu peynir yeme Türkiye demiyor.

Bu kontak kapatma mevzusunun eleştirilecek çok tarafı var. Hatta geçen gün, kontak kapat Türkiye paylaşımı yapan bir arkadaşımın, çalışmaktan aciz “arabasını” fahiş fiyata satışa koyduğunu gördüm. Bunu neden yaptığını sorduğumda ise; “piyasası böyle kanka” yanıtını aldım.

Ortalık bu ve bunun gibi insanlarla dolmuş durumda. Kimse ayranı dökülsün istemiyor ama ayran içmeyi de istemiyor. Doğalgaz, elektrik, internet, gıda, giyim, sağlık ve hizmet gibi pek çok sektörde hemen hemen pek çok zam geldi. Konu sadece kontak kapatmak oldu.

Dışa bağımlılıktan söz ederken kimse kimsenin arkasında dikilip destek vermiyor. Zam olayları olunca da yaygara kopuyor. 2022 yılının Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde, insanlarımızın çoğunun sağlıklı düşünemediğini düşünüyorum.

Yazın yenilen hurmalar kışın bir taraflarımızı tırmalıyor ise, sorunu kendimizde aramamız gerekiyor. Kimsenin iyimser görünmesi gerekmiyor. Tamam içerisinde bulunduğumuz durumda kimse iyimser olmak zorunda değil. Ama gerçekçi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Birde araba üzerinden hiç inmeyip, kontak kapat Türkiye yazan profiller var. Ora senin bura benim geziyor. Bu insan kontak kapatsa devlet zarar eder. Öyle bir faydası var yani.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti