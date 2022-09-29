Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının kullanımı konusunda bazı anlam veremediğim durumlar var. Bu hafta içerisinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarına yönelik olarak bazı araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istedim. Ancak gördüğüm kadarıyla “hiçbir şeyin” Süper Lig sosyal medya hesaplarının oluşturulmasından öte gitmediğini gördüm.

Öyle ki; (isim vermek istemiyorum, çünkü kendilerini savunacaklarını biliyorum) TFF 2. Lig’de mücadele eden bir ilçe takımının Ziraat Türkiye Kupası eleme maçı var. Ancak sadece maç olduğuna dair bilgi var. Ne futbol kulübünün resmi internet sitesi üzerinde, ne sosyal medya hesapları üzerinde maç ile ilgili net bir bilgi yok.

İnsanlar maça nasıl gelecek? Maça gelmek istiyor diyelim bileti nereden bulabilecek? İlgili iletişim numarası üzerinden iletişime geçtiğimde aldığım cevap; “biz de bilmiyoruz” oluyor. Siz kulüp yönetiminde değil misiniz diyorum.

Biz stadyum çevresinde değil, bölgeye hizmet veriyoruz diyor” Stadyum nerede diye sorduğumda da “bizim bölgemizde” cevabını alıyorum.

Fıkra olarak anlatsak buna kimse gülmez. Çünkü elle tutulur hiçbir yanı yok. Ben maça geleceğim bilet araştırdım bulamadım stadyumda satılır mı diyorum. Cevap ne biliyor musunuz? “evet olabilir orada” şaka gibi gerçekten…

Bizim Avrupa ve diğer ülke takımlarına karşı gerçekten çok eksiğimiz vardı. Bunu bilmeyen yok. Ama bu denli bir yönetim “yönetmekten uzak” anlayışı kimse benimsemiyordu. Gördüğüm kadarıyla “takım yönetiminin anlamsızlığı” gerçekten mümkün.

Altyapı ve tesis sorunları ile ilgili olarak geçmiş dönemlerde pek çok yazıyı kaleme aldım. Ama bu durum ilk defa başıma geliyor. Aynı şekilde Ziraat Türkiye Kupası elemelerine katılan diğer takımlarla görüştüğümde de “buna yakın” cevaplar aldım.

Ülkemizde sadece futbol kulüplerinin değil, tüm branşlarda kulüplerin iyi yönetilmesinden yanayım. Sadece bilet satışı odaklı değil, yönetim ve eğitim anlamında da geleceğimiz açısından fayda sağlayacak işler yapmalıyız diye düşünüyorum. Umarım o günleri görürüz…

Olay sadece, yönetim olarak olay sadece sosyal medya hesabı açıp, üç beş şablonlu görsel paylaşarak takım yönetiliyor imajı vermek ise, bu durum hiç yaratıcı değil… Gideceğimiz daha çok yolumuz var demektir.

